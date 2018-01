Noile sanctiuni americane impun restrictii puternice pentru creditele furnizor acordate de Microsoft clientilor din Rusia

Decizia distribuitorilor arata cat de severe sunt sanctiunile care au intrat in vigoare in 28 noiembrie.Noile masuri reduc durata creditelor care pot fi acordate firmelor financiare rusesti care sunt supuse sanctiunilor de la 30 la 14 zile si de la 90 la 60 de zile in cazul companiilor energetice rusesti aflate pe lista americana de sanctiuni.Anterior, restrictiile afectau in principal bancile occidentale care acordat credite firmelor rusesti dar, cu astfel de reduceri de perioade de finantari, sectoare intregi de companii care furnizeaza bunuri si servicii pentru clientii rusi se tem ca vor cadea sub incidenta noilor reguli.In Rusia, plata facturilor pentru bunuri si servicii cu intarzieri de saptamani intregi este o rutina.Unele firme occidentale au fost sfatuite de avocati ca Departamentul Trezoreriei ar putea, teoretic, sa considere ca astfel de finantari ar putea incalca sanctiunile, potrivit unor persoane implicate in discutii.Unul dintre cei doi distribuitori Microsoft in Rusia, Merlion, afirma in notificarile trimise partenerilor sai ca toti cumparatorii de licente Microsoft aflati pe lista sanctiunilor trebuie sa plateasca in perioade mai scurte sau, in unele cazuri, chiar in avans.Al doilea distribuitor, RRC, afirma in notificarea trimisa clientilor ca "restrictii importante sunt introduse" pentru comenzile Microsoft din partea firmelor aflate pe lista sanctiunilor americane.Atat Merlion cat si RRC citeaza regulile care decurg din noile sanctiuni americane, potrivit legii adoptate in 2 august pentru implicarea Rusiei in criza ucraineana si atacurile cibernetice.Directivele Trezoreriei arata ca firmele americane pot efectua tranzactii cu companiile aflate pe lista de sanctiuni atat timp cat termenele de plata nu depasesc durata autorizata de creditare.Statele Unite pot impune contravenientilor amenzi de 250.000 de dolari sau dublul tranzactiei in vigoare, daca suma este mai mare. Daca sunt declarate vinovate de incalcarea cu intentie a sanctiunilor, amenzile pot ajunge la 1 milion de dolari, 20 de ani de inchisoare sau ambele pedepse.Guvernul american a publicat doua liste de companii supuse sanctiunilor. Firmele cu sediul in America nu pot derula afaceri cu companiile aflate pe lista Specially Designated Nationals (SDN).O a doua lista, Sectoral Sanctions Identifications (SSI), contine 224 de companii si filialele lor, in principal din sectoarele bancar, energie si aparare. Aici se afla companii majore precum Rosneft, Novatek sau Sberbank.