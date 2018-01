[P] Netcentric, compania specializata in Digital Marketing unde fiecare angajat are putere de decizie, face noi angajari in 2018

Netcentric, furnizorul de servicii digital marketing prezent pe piata din Romania din anul 2016 este in plina ascensiune si planuieste angajarea a cel putin inca 60 de persoane pana la finalul acestui an. Compania ofera oamenilor sai o gama variata de beneficii, de la program de lucru flexibil si referral bonus pana la echipamente Apple si posibilitatea de a impartasi expertiza profesionala cu colegi de peste 40 de nationalitati prezenti in birourile companiei din Europa.





Netcentric este un startup elvetian care si-a inceput activitatea in domeniul digital transformation si customer experience in anul 2012. Datorita unei ascensiuni rapide, compania a deschis mai multe birouri in diverse orase ale lumii, unul dintre acestea fiind Bucurestiul. Mediul a fost unul prielnic, iar compania a ajuns in prezent la 70 de persoane, in Romania, cu planuri de extindere a spatiului de lucru din Timpuri Noi, in luna aprilie a acestui an. Cresterea va fi una globala si este determinata de numarul mare de proiecte, Netcentric fiind Global Alliance Partner pentru Adobe si avand un portofoliu de clienti care cuprinde UBS, Allianz, Miles & More, Raiffeisen si altii. Compania cauta trei categorii mari de angajati: Software Engineers (Java Developers, specialisti in Marketing Automation, specialisti in Web Analytics), QA Engineers (testare functionala si testare automată) si System Engineers - DevOps.

Netcentric se evidentiaza pe piata din tara noastra datorita implementarii Holocracy, sistemul de lucru care ofera fiecarui angajat autonomie, organizarea implicand o ierarhie pe roluri. Acest lucru face ca fiecare membru al echipei sa aiba o voce distincta in companie si implicit putere de decizie pe pozitia sa. "Holocracy este un stil de lucru adoptat de companie in anul 2014 si consideram ca a ajutat mult in cresterea noastra, fiind un framework organizational mult mai scalabil. Este un sistem care se bazeaza mult pe claritatea pozitiilor, iar fiecare persoana este autonoma in rolul sau. Acest lucru nu inseamna ca nu exista manageri, ci doar ca leadershipul este situational, exista o ierarhie a rolurilor si nu a persoanelor" afirma Dan Beldiman, Managing Director in cadrul companiei.





Programul de lucru flexibil si posibilitatea de a lucra de acasa, in functie de proiectele in care angajatul este implicat, sunt doua dintre beneficiile importante pe care Netcentric le ofera oamenilor sai. Posibilitatea de a-ti derula activitatea, pentru un timp limitat, intr-un birou din Europa, dar si alte beneficii precum asigurare medicala, de calatorie, abonament la gym, cafea si bauturi naturale puse la dispozitie de catre companie fac din Netcentric un loc dorit de multi tineri pentru o cariera de succes.





Inainte de a aplica la unul dintre joburile Netcentric trebuie sa mai stii ca in companie sunt promovate valori precum cultivarea respectului, sustinerea echipei si a clientului, feedback-ul are un rol extrem de important, iar discutiile si impartasirea informatiilor cu ceilalti aduc ideile indraznete la viata.





"Pentru mine conteaza cel mai mult faptul ca am flexibilitate in alegerile pe care le fac si ca Netcentric are incredere in mine si capabilitatile mele de a lua decizii in aria mea de expertiza. Faptul ca proiectele noastre sunt pentru companii Fortune 500 imi da acces la tehnologiile si procesele pe care numai astfel de branduri si le permit si, in acelasi timp, am parte de agilitatea si adaptabilitatea oferita de companiile de consultanta. Cu siguranta recomand Netcentric ca fiind un mediu de lucru extrem de dinamic si plin de oportunitati, cu o curba de invatare foarte abrupta, un colectiv excelent in care este foarte facil sa gasesti suportul necesar si, nu in ultimul rand, facilitati de birou excelente si un mediu foarte cald si placut." spune Alex Dragu, Solutions Architect in cadrul Netcentric.