Consiliul Concurentei a amendat cu 1,1 milioane de euro 3 companii care comercializeaza echipamente de masurare a curentului

In urma investigatiei, ce a fost declansata ca urmare a plangerii formulate de de una dintre companiile care a participat la procedura de achizitie publica organizata de Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A., ARC BRASOV S.R.L. a recunoscut savarsirea faptei anticoncurentiale si, ca urmare, amenda a fost redusa cu un procent de 15% din nivelul de baza.Consiliul Concurentei a constatat ca cele trei companii s-au inteles ca ARC BRASOV S.R.L., in calitate de cumparator, sa devina unica sursa de aprovizionare cu traductoare de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, furnizorii DRANETZ TECHNOLOGIES INC. si GMC-I MESSTECHNIK GmbH livrandu-i exclusiv aceste echipamente pentru procedura de achizitie publica.In acest fel, cele trei companii au eliminat concurenta si au limitat si controlat comercializarea respectivelor echipamente, organizatorul licitatiei neavand alternativa pentru achizitionarea traductoarelor.Traductoarele de masurare curent sunt necesare pentru a adapta curentii de valori mari din instalatii la nivelul necesar circuitelor interne ale analizoarelor de retea si trebuie selectate in functie de curentii primari din circuitele electrice supuse masurarii.Legislatia in domeniul concurentei interzice intelegeri intre companii, care conduc la impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurentei, in special cele care stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare sau de vanzare, limiteaza sau controleaza productia, comercializareasau investitiile sau impart pietele sau sursele de aprovizionare.Consiliul Concurentei incurajeaza companiile implicate in fapte anticoncurentiale sa contacteze autoritatea de concurenta, in felul acesta, putand beneficia de reduceri substantiale ale amenzilor.