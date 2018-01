UPDATE Firma Tel Drum si-a cerut insolventa

"In mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta sotie) a obtinut sume de bani sau bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, precum si diverse servicii in interes personal, al familiei si al formatiunii politice din care face parte, respectiv donatii de la membrii grupului infractional organizat si de la societatile controlate de acestia (circa 2,5 milioane de lei in anul 2009), transferul partilor sociale din mai multe societati controlate de membrii grupului infractional organizat catre fiul sau, dividende si sume periodice catre fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie incasate personal de Liviu Nicolae Dragnea si de fosta sotie de la o alta societate din grup, bani obtinuti de catre Liviu Nicolae Dragnea din vanzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate catre societatile controlate de membrii grupului infractional organizat, folosirea de bunuri mobile de catre fiul sau (autoturismul detinut de o societate din grup si a carui imbunatatire tehnica a fost achitata de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de catre acesta (imobilul din Turnu Magurele proprietate a Tel Drum SA)."

"Luarea masurilor asiguratorii a pus societatea in imposibilitatea de a-si onora obligatiile contractuale si platile", a declarat avocatul companiei Tel Drum, pentru Profit.ro , confirmand ca este ceruta insolventa firmei.Publicatia Profit.ro consemneaza totodata ca in 2016, ultimul an raportat, firma de constructii Tel Drum avut afaceri de 223,5 milioane lei si un profit net de 2,1 milioane lei, cu aproape 700 de angajati.Cererea de insolventa a fost inregistrata la tribunal pe 17 ianuarie, in aceeasi zi in care procurorii DNA anuntau extinderea urmaririi penale fata de firma Tel Drum , pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul. Intr-o prima faza, Tel Drum a fost pusa sub acuzare de catre procurori pentru frauda cu fonduri europene, printre cei urmarit penal in acest dosar numarandu-se si Liviu Dragnea."In cauza s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum si poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in conturile bancare detinute aceasta, pana la concurenta sumei de 32.118.589,51 lei (reprezentand suma foloaselor necuvenite si suma cu care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat)", preciza DNA.In decembrie, Tel Drum isi declara public actionarii . Mai exact, la Registrul Comertului au fost inscrise numele actionarilor sai, in conditiile in care pana recent firma era detinuta prin actiuni la purtator, iar in spatiul public circulau acuzatii ca firma apartine de fapt liderului PSD, Liviu Dragnea.Potrivit noilor date de la ONRC obtinute de HotNew.ro, actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.De asemenea, datele de la Registrul Comertului arata ca Mircea Visan este imputernicit sa semneze in numele si pentru societatea Tel Drum.Amintim ca pe 13 noiembrie anul trecut, DNA a inceput urmarirea penala in "Dosarul Tel Drum" fata de mai multe persoane, printre care Liviu Dragnea, Fiscuci Marian - fost actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, Pitis Petre si Neda Florea.Ulterior, in luna decembrie, DNA a anuntat ca firma Tel Drum si doi reprezentanti ai sai , Petre Pitis (actionar majoritar si director general) si imputernicitul Mircea Visan, au fost pusi sub urmarire penala pentru frauda cu fonduri europene, cu prejudiciu de peste un milion de euro.Ce spunea DNA, in comunicatul privind Dosarul Tel Drum, despre beneficiile personale ce ar fi fost obtinute de Liviu Dragnea: