Consiliul Concurentei a sanctionat cu 2,8 milioane lei Camera Notarilor Publici Suceava si 72 de notari publici din Suceava si Botosani

Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2.810.243 lei (aproximativ 600.000 euro) Camera Notarilor Publici Suceava si 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii, se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta.Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei, declansate in mai 2015, avand ca obiect incalcarea regulilor de concurenta de catre Camera Notarilor Publici Suceava si membrii acesteia prin stabilirea unei grile de onorarii minimale avand valori mai ridicate decat onorariile minimale aprobate prin ordin al Ministrului Justitiei.Astfel, notarii publici din judetele Suceava si Botosani au realizat tabele cu onorariile minimale stabilite pentru cele mai importante acte si proceduri notariale, diferentiate pentru fiecare dintre judetele Suceava si Botosani.Punerea in aplicare a onorariilor minimale a fost facilitata de catre Camera Notarilor Publici Suceava, care a distribuit tabelele cu onorarii minimale catre notarii activi, in special prin e-mail, dar si direct, in cadrul unor reuniuni special convocate. De asemenea, ele au fost afisate pe website-ul Camerei Notarilor Publici Suceava si transpuse intr-o aplicatie informatica.Ca urmare, in judetele Suceava si Botosani, onorariile minimale au fost puse in practica de toti notarii publici, intrati in profesie anterior declansarii investigatiei, cu exceptia unuia care s-a delimitat public de aceasta practica ilegala (dupa punerea in aplicare). De asemenea, un notar public a recunoscut participarea la intelegere si a beneficiat de o reducere a amenzii cu 15% din nivelul de baza.Reamintim, ca la sfarsitul anului 2017, Consiliul Concurentei a finalizat o alta investigatie privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. UNNPR s-a angajat ca va inlatura restrangerile concurentiale privind stabilirea onorariilor minime (in limita prevederilor Legii nr. 36/1995), publicitatea individuala, modalitatea de incasare a onorariilor, atragerea clientelei, respectiv racolarea personalului in cadrul birourilor notariale. De asemenea, UNNPR s-a angajat sa transmita ministrului Justitiei propuneri pentru eliminarea limitelor minime ale onorariilor pentru acele proceduri realizate in regim concurential si includerea lor alaturi de categoriile de servicii notariale pentru care nu sunt stabilite limite minimale.Consiliul Concurentei si Ministerul Justitiei vor colabora si monitoriza implementarea angajamentelor privind liberalizarea unor onorarii pentru anumite categorii de acte si servicii notariale, prin punerea in aplicare a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale. In acelasi timp, Autoritatea de Concurenta va efectua monitorizarea angajamentelor in cazul modificarilor aduse Codului Deontologic prin Hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.