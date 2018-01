UE impune o amenda de aproape 1 miliard de dolari pentru Qualcomm, acuzata ca a platit sume enorme pentru a-si asigura fidelitatea Apple

"Qualcomm a exclus ilegal concurentii sai", a declarat comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, care a anuntat o amenda de 997 de miliarde de euro.Potrivit executivului european, Qualcomm "a platit miliarde de dolari" catre Apple, pentru a-si asigura fidelitatea gigantului IT intre 2011 si 2016. Intrebata daca poate oferi o cifra mai exacta, Vestager s-a multumit sa spuna ca este vorba de "mai multe miliarde"."Aceste plati nu erau simple reduceri de preturi, ci erau efectuate cu conditia ca Apple sa foloseasca exclusiv cipurile Qualcomm in toate aparatele sale iPhones si iPads", a sustinut comisarul danez.Drept urmare, niciun rival nu a putut concura eficient in fata Qualcomm pe aceasta piata, indiferent de calitatea produselor sale, a spus Comisia.Prin acest comportament, Qualcomm a privat consumatorii si alte companii de o paleta extinsa si de o mai mare inovare, in conditiile in care sectorul se caracterizeaza printr-o cerere puternica si un mare potential pentru tehnologiile inovatoare, a precizat comisarul european.O astfel de practica este ilegala in UE in materie de concurenta.Amenda reprezinta 4,9% din cifra de afaceri a Qualcomm in 2017.