[P] Ambasada Sustenabilitatii in Romania: primul spatiu de intalnire al celor care lupta pentru o Romanie mai buna

Ambasada, situata intr-o cladire monument istoric pe strada Sperantei nr. 42, Bucuresti, isi propune sa coaguleze si sa dezvolte comunitatea tuturor actorilor care vor sa aiba o activitate responsabila pentru Romania, adresandu-se astfel mediului de afaceri, asociatiilor profesionale, mediului guvernamental, societatii civile, mediului academic si celui diplomatic.Cu ocazia inaugurarii, Kaufland lanseaza o invitatie catre toate companiile din Romania pentru a se implica in programul Ambasada Sustenabilitatii, de a intra in comunitatea liderilor responsabili si de a-si aduce astfel contributia la dezvoltarea unei societati si economii sustenabile.Ambasada cuprinde sase sali: galeria multimedia, prima biblioteca cu carti de specialitate, pe teme de sustenabilitate din Romania, sala de conferinte, sala de cursuri, studioul de interviuri si spatiul de festivitati sau evenimente informale.De-a lungul anului, Ambasada va organiza evenimente tematice, cursuri si training-uri pentru companii care vor sa adopte un stil de management responsabil, cursuri pentru studentii care vor sa lucreze in domeniu, workshop-uri si intalniri de schimb de experienta, vizionari de filme educationale etc. De asemenea, in fiecare an, in cadrul unui eveniment dedicat, Ambasada va oferi recunoastere companiilor responsabile sau oamenilor care aduc o contributie semnificativa pentru o Romanie mai buna.Prin intermediul activitatii sale, Ambasada isi propune sa incurajeze, sa inspire si sa motiveze companiile sa dezvolte zona de investitii in sustenabilitate pentru Romania, dar si sa ofere mai multe produse sau servicii responsabile - inclusiv stimuland cererea din partea consumatorilor finali pentru sustenabilitate.Ca partener fondator si ca sustinator a peste 200 de proiecte de CSR anual, Kaufland Romania asigura existenta acestui spatiu in care comunitatea interesata de CSR sa se reuneasca, din dorinta de a incuraja astfel demersurile companiilor, ONG-urilor sau actorilor din mediul guvernamental de a se implica pentru viitorul unei Romanii sustenabile."Kaufland Romania s-a implicat in fondarea Ambasadei Sustenabilitatii pentru ca este nevoie de un reper, un spatiu care sa adune la un loc toti oamenii buni care isi propun sa ajute si care, prin resursele, prin puterea lor sau prin exemplul personal, pot schimba lumea. Suntem printre cele mai implicate companii in CSR si am venit aici ca sa ne unim fortele, sa gasim solutii, sa facem schimb de cunostinte si de aceea invitam alaturi de noi toate firmele responsabile care vor sa isi arate sustinerea", a declarat Valer Hancas, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland Romania."Misiunea Ambasadei este raspandirea culturii sustenabilitatii in Romania, dupa modelul in care ambasadele straine isi propaga spiritul si cultura in teritoriile straine. Sustenabilitatea este caracteristica activitatilor populatiei si organizatiilor pentru a nu epuiza resursele disponibile si pentru a proteja mediul, deci fara a compromite posibilitatile de satisfacere a nevoilor generatiilor urmatoare. Redusa la absurd, reprezinta lupta pentru supravietuire a speciei umane. Este deocamdata o cultura noua, in afara preocuparilor populatiei din Romania, iar Ambasada are misiunea de a o promova la nivel politic, social si al valorilor economice, pentru a dezvolta competente, programe si parteneriate in Romania", declara Dragos Tuta, initiatorul programului.In toate proiectele si activitatile sale, Ambasada va urmari sa contribuie la indeplinirea celor 17 obiective de Dezvoltare Sustenabila ale Organizatiei Natiunilor Unite. In acest an, evenimentele derulate de Ambasada Sustenabilitatii vor sta sub conceptul Romania sustenabila a urmatorilor 100 de ani. Mai multe informatii sunt disponibile pe www.ambasadasustenabilitatii.ro

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 de magazine in 7 tari si 117 in Romania. Programele de responsabilitate sociala reprezinta o componenta cheie in strategia companiei. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale si urmarim implementarea de programe sociale complexe ce se adreseaza unor grupuri mari de beneficiari. Pe langa educatie si sanatate, sprijinim proiectele dedicate protectiei mediului inconjurator si pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viata sanatos prin intermediul activitatilor sportive si adoptarea unei nutritii echilibrate. Informatii suplimentare pot fi accesate pe www.kaufland.ro.