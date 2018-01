Consiliul Concurentei a sanctionat sapte companii de taximetrie din Iasi

S.C. IMBAT -DELTA TAXI S.R.L. - 9.867 lei;

S.C. LUX TAXI S.R.L. - 1.085 lei;

S.C. AUTO WAD RD S.R.L. - 10.849 lei;

S.C. EURO TAXI IASI S.R.L. - 36.022 lei;

S.C. R.V.R. TAXI S.R.L. - 79.805 lei;

S.C UNREAL S.R.L. - 2.861 lei;

S.C. PARMA - TAX S.R.L. - 23.807 lei;

Asociatia "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" -filiala Iasi- 1.068 lei.



Consiliul Concurentei a sanctionat sapte companii de pe piata serviciilor de transport local de persoane in regim de taxi si a serviciilor conexe din Iasi, precum si "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" - Filiala Iasi cu amenzi de 165.364 lei (aproximativ 36.000 euro) pentru constituirea unui cartel, se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta.In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" - Filiala Iasi, companiile Imbat Delta Taxi SRL, Lux Taxi SRL, Auto Wad SRL, Euro Taxi SRL, Parma-Tax SRL, RVR Taxi SRL si Unreal SRL s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi: 1,99 lei/km pentru cursele efectuate pe parcursul zilei si 2,19 lei/km pentru cele efectuate noaptea.Amenzile au fost aplicate astfel:Ulterior, majoritatea transportatorilor autorizati din municipiul Iasi s-a aliniat tarifului stabilit, fiind eliminata orice forma de concurenta prin pret intre acestia, in perioada ianuarie 2013 si pana in septembrie 2017.Conform Legii Concurentei, sunt interzise orice intelegeri intre companii, decizii ale asociatiilor de companii si practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care: stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare ori de vanzare sau orice alte conditii de tranzactionare.Reamintim ca Autoritatea de Concurenta a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2.264.875 lei (505.021 euro) 8 companii de transport de persoane in regim de taxi si dispecerat din Bucuresti si judetul Ilfov, pentru participarea la un cartel avand ca obiect fixarea tarifului de transport de persoane in regim de taxi.De asemenea, Consiliul Concurentei a sanctionat, pentru practici similare, 36 de companii din Constanta, Timisoara, Baia Mare, Targu-Mures si Ramnicu Valcea cu amenzi totale de 1.639,877 lei (cca. 364. 438 euro) pentru participarea la intelegeri pentru stabilirea tarifelor. Aceste decizii au fost contestate in instanta, care insa a mentinut amenzile aplicate de autoritatea de concurenta.