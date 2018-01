Comisia Europeana a aprobat un grant de peste 27 de milioane de euro pentru Transelectrica

Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda - Stalpu, a anuntat joi Transelectrica, scrie News.ro.





Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie anul trecut, care primeste finantare de la CE.





"Linia electrica aeriana Cernavoda - Stalpu va contribui la cresterea capacitatii de interconexiune dintre Romania si Bulgaria si la integrarea energiei eoliene din zona Dobrogei", se arata in comunicat.





Compania a reusit in ultimele luni sa accelereze procesele in ceea ce priveste linia Cernavoda-Stalpu, a declarat directorul executiv al Transelectrica, Corina Popescu.





"Am reusit in ultimele luni sa acceleram procesele in ceea ce priveste linia Cernavoda-Stalpu si pentru asta am avut un important sprijin din partea Guvernului, prin promovarea hotararii de Guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere in toamna anului trecut. Tot atunci, am promovat si hotararea pentru declansarea procedurilor de expropriere pentru linia Smardan - Gutinas, linie care a fost deja preselectata in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si pentru care ne-am propus sa depunem cererea de finantare in luna iunie", a declarat Corina Popescu, in cadrul comunicatului.





Proiectul liniei Cernavoda-Stalpu, parte a Clusterului Black Sea Corridor, este unul dintre cele sase obiective de investitii majore derulate de Transelectrica, care se regasesc pe lista a treia a proiectelor de interes comun (PCI) privind infrastructura energetica, adoptata in luna noiembrie a anului trecut de Comsia Europeana.





Valoarea totala a celor sase investitii este de circa un miliard de lei. Aceste proiecte contribuie la realizarea inelului national de 400kV, obiectiv inclus in programul de guvernare, care duce la o crestere a sigurantei in functionare a SEN si la realizarea unui regim economic de functionare a RET, potrivit companiei.





"Construirea acestei linii este necesara, tinand cont de perspectivele de dezvoltare a parcului de productie din zona Dobrogei. Linia de 400 kV Cernavoda - Stalpu va avea o lungime de circa 160 de kilometri, iar pentru punerea ei in functiune este necesara construirea statiei 400 kV Stalpu si extinderea statiilor Cernavoda si Gura Ialomitei. Conform Planului de Dezvoltare pe 10 ani al CNTEE Transelectrica SA, LEA 400kV Cernavoda-Stalpu va fi finalizata in anul 2020", se arata in comunicat.