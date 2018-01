Philip Morris estimeaza ca numarul tigarilor clasice vandute va scadea cu 31%, la 550 miliarde unitati pana in 2025

Philip Morris International, unul din cei trei mari producatori de tutun la nivel global, estimeaza ca numarul tigarilor clasice vandute va scadea la 550 miliarde unitati pana in 2025, de la 800 miliarde in 2017, insa va creste numarul dispozitivelor IQOS utilizate de la 30 miliarde anul trecut, la 250 miliarde in 2025."In 2014, de exemplu, compania a raportat 890 miliarde tigarete si 881 miliarde in 2015.Acest numar a scazut la 845 miliarde unitati in 2016 si la 800 miliarde in 2017. Estimam ca pana in 2025, numarul tigaretelor clasice vandute de Philip Morris va cobori la 550 miliarde unitati", a declarat joi Julia Shpeter, director market campaign activation la Philip Morris, in cadrul unei intalniri cu presa la Neuchatel, Elvetia. Grupul a investit pana in prezent peste 3 miliarde dolari in cercetare-dezvoltare si are un portofoliu de 2.350 de patente aprobate, potrivit news.ro."Vrem sa cream alternative mai bune pentru fumatori, produse care au potentialul de a reduce riscurile asociate fumatului. Pentru a putea face acest lucru, in spatele Iqos sta un program riguros de cercetare, inceput acum peste zece ani. Pornind de la designul produsului, la compozitia aerosolului produs, trecand prin teste amanuntite de toxicologie si pana la studii clinice si post marketing, programul permite generarea de date stiintifice validate si replicabile.Am demostrat ca IQOS elimina combustia tutunului, specifica tigaretelor conventionale si recunoscuta ca fiind responsabila pentru producerea celor mai multi compusi daunatori pentru sanatate si incalzind tutunul reuseste sa reduca valorile compusilor daunatori sau potential daunatori in aerosolul produs. Studiile sunt inca in desfasurare, dar datele generate si publicate pana in acest moment ne dau incredere in potentialul acestui produs¬, a declarat Julia Shpeter, director market campaign activation la Philip Morris.Tinta este ca la sfarsitul acestui an compania sa ajunga la 100 miliarde unitati vandute din categoria rezervelor de tutun pentru produse cu potential de risc redus. In total, compania are 150 milioane clienti. Pana in prezent, 4 milioane au renuntat la fumatul conventional si au inceput sa foloseasa IQOS, spun oficialii Philip Morris. Produsul a fost lansat pentru prima data in 2014 in Japonia si un an mai tarziu in Elvetia si Romania.