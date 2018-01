Danut Andrusca, ministrul propus al economiei: Voi face tot ce imi sta in putinta pentru dezvoltarea economiei romanesti, dar un rol important va avea pentru...in cadrul economiei...Imi cer scuze ca suntem emotionat

Danut Andrusca, ministrul propus al economiei, a reusit cu foarte mare greutate sa exprime cateva idei coerente in cadrul audierii audierii din comisiile de specialitate din Parlament. Cu toate acestea, a fost validat cu 42 voturi pentru 18 impotriva. La final, intrebat de jurnalisti cum va realiza ceea ce isi propune, Danut Andrusca a spus totul se afla in programul de guvernare. "Prin programul de guvenare aveti toate", a spus Andrusca.Intrebat despre prioritatile sale ca ministru, Andrusca a spus ca primul obiectiv este devoltarea economiei. "Voi face tot ce imi sta in putinta pentru dezvoltarea economiei romanesti, dar un rol important va avea pentru... in cadrul economiei...imi cer scuze ca suntem emotionat"."A doua propunere va fi pentru crearea de noi locuri de munca mai bine platite", a mai spus Andrusca."O a treia viziune este pentru sustinerea tuturor producatorilor", a adaugat Andrusca. Nu a dorit sa detalieze aceste idei, sugerand jurnalistilor sa citeasca programul de guvernare.In timpul audierilor, Andrusca a citit poticnit de pe niste foi,Reamintim ca presedintele Consiliului Judetean Neamt,Este acuzat ca a primit 100.000 euro pentru a-si folosi influenta. Pe 19 ianuarie, Ionel Arsene a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau.In perioada septembrie 2014-septembrie 2016 a fost presedintele Consiliului de Administrare al SC Conservare si Inchidere a Minelor Conversmin SA. Concomitent a detinut si functia de administrator special al Cuprumin SA. In perioada mai 2013-martie 2014 a fost director general al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (RAAN). Tot la RAAN, in perioada septembrie 2013-aprilie 2014 a fost administrator special. In aprilie 2014 a fost demis de ministrul energiei de atunci, Razvan Nicolescu, din functia de administrator special al RAAN pe motiv ca avea un venit prea mare in conditiile in care compania era in insolventa. "Astazi l-am demis pe administratorul special Danut Andrusca, pentru ca mi se pare imoral sa aiba un venit lunar net de 20.000 lei, in conditiile in care RAAN este in insolventa", spunea Razvan Nicolescu in aprilie 2014.In perioada 1994- 2013, Danut Andrusca a fost director general al SC Ulprod SRL din Targu Neamt, societate care se ocupa de producerea si comercializarea produselor tehnice din cauciuc. De altfel, detine 75% din aceasta societate.In perioada 1991-1994 a fost director general al SC Androix SRL, societate care se ocupa de productia articolelor din cauciuc.Are o diploma de economist obtinuta in 2001 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Facultatea de Stiinte Economice.Potrivit ultimei declaratii de avere, din iunie 2016, detine 7 terenuri intravilane si 3 terenuri agricole in Targu Neamt, respectiv Vanatori, Neamt. Mai detine un apartament si o casa de locuit de 386 mp in Targu Neamt si anexe in Vanatori, Neamt.