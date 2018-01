Nou-infiintata "Curte de Arbitraj" Bucuresti, care vrea sa rezolve litigiile dintre firme, condusa de Victor Babiuc, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu

Potrivit unui comunicat de presa al Camerei de Comert si Industrie Bucuresti (CCIB), transmis Hotnews, Babiuc a vorbit, intr-o conferinta de presa, despre activitatea noii sale Curti de Arbitraj, promitand ca va avea durate de solutionare a litigiilor intre firme mai mici decat in instantele de judecata ale puterii judecatoresti a statului."Daca va uitati la statisticile europene privind procesele comerciale, veti constata ca cele mai multe se solutioneaza la instantele de judecata, dar litigiile cu elemente de extraneitate se rezolva prin arbitraj. Este o tendinta care nu se regaseste in tara noastra, dar pe care speram sa o schimbam. Avem practicieni foarte buni, durata de solutionare a litigiului este mai redusa decat in instanta, iar datorita conventiilor internationale, sentinta arbitrala se executa mai usor decat hotararea judecatoreasca data intr-un proces cu elemente de extraneitate", a spus Victor Babiuc (79 de ani).Si presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Sorin Dimitriu, a spus ca noua structura denumta Curtea de Arbitraj Comercial Bucuresti ar fi "o alternativa viabila la rezolvarea in instanta a litigiilor comerciale"."Curtea de Arbitraj Comercial Bucuresti este rezultatul eforturilor Camerei bucurestene de a oferi comunitatii de afaceri o alternativa viabila la rezolvarea in instanta a litigiilor comerciale. Suntem convinsi ca pregatirea juridica, practica si reputatia de care se bucura fiecare membru din echipa de arbitri ce formeaza aceasta Curte constituie cea mai buna garantie pentru calitatea prestatiilor oferite firmelor din Romania, in arbitraje interne si internationale", a declarat Sorin Dimitriu."Consider ca lansarea acestei Curti este dovada capacitatii CCIB de a identifica nevoile mediului de afaceri si de a veni in intampinarea acestora, oferindu-le instrumentele cele mai avantajoase pentru a-si dezvolta si securiza activitatea. Camera bucuresteana, care sarbatoreste in acest an 150 de ani de existenta neintrerupta, a fost si continua sa fie cel mai bun avocat al oamenilor de afaceri", a continuat presedintele Camerei bucurestene.Potrivit comunicatului CCIMB, nou-infiintata "Curte de Arbitraj Comercial Bucuresti" este formata din 21 de persoane, denumite in comunicat "arbitri": Victor Babiuc (presedinte), Augustin Fuerea si Octavian Popescu (ambii vicepresedinti), Cocean Valentin, Dauceanu George, Florea Mihai Valentin, Furtuna Mihai, Gruia ￯ Dufaut Dana, Gutium Eugenia, Herovanu Lucia Valentina, Iacob Iuliana, Ilie-Iordachescu Ion, Ionescu Ioan, Jecu Silviu Alexandru, Marina Cosmin Gabriel, Miclescu Adrian Horia, Mihalache Catalin, Sabau Dorin Silviu, Stangu Lucian, Uglean Gheorghe, Zugravescu Pastorel (arbitri).De asemenea, in comunicat se mai spune ca noua "Curte de Arbitraj Comercial Bucuresti" "solutioneaza litigii comerciale in toate sectoarele economice: de la infrastructura, constructii, finantare de proiecte, contracte comerciale, distributie sau leasing de echipamente, pana la servicii bancare si piete de capital, asigurari, achizitii publice, energie, petrol si gaze naturale".Reamintim ca Victor Babiuc (n. 3 aprilie 1938), fost ministru al Apararii, a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu executare la 20 mai 2013, in dosarul schimburilor de terenuri intre Ministerul Apararii Nationale si omul de afaceri Gigi Becali. Dupa cum relata atunci HotNews.ro, Babiuc a primit si pedeapsa complementara de interzicere a unor drepturi pe o perioada de 5 ani.Potrvit minutei deciziei din 2013, Inalta Curte de Justitie l-a condamnat pe Babiuc la 2 ani de inchisoare cu executare pentru "savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma calificata" si i-a adaugat pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b si c din Codul penal, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. Acestea se refera la dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, la dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat;, precum si la dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii".In schimb, in comunicatul CCIMB se arata ca "poate fi arbitru orice persoana, cetatean roman sau strain, care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor sale, studii juridice superioare si experienta semnificativa in relatiile civile si comerciale, interne si internationale si o buna reputatie profesionala si civica".Babiuc a fost eliberat din penitenciar in februarie 2014, dupa executarea unei treimi din pedeapsa.Victor Babiuc este prezentat in cpmunicatul oficial al CCIB astfel: "Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial Bucuresti, doctor in Drept, profesor universitar de Drept al comertului international si de Drept comercial; membru al panelului de arbitri la American Arbitration Association, la Curtile de la Abu Dhabi, Bahrain, Cairo, Moscova, New Delhi, Sofia, Varsovia, Viena, fost ministru al Justitiei si presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei".