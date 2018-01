Danut Andrusca, noul ministru al economiei: In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului

"In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea programului de guvernare", a declarat marti, la preluarea mandatului, noul ministru al economiei, Danut Andrusca, potrivit unui comunicat de presa. Reamintim ca acesta nu a reusit sa faca fata audierilor in comisiile de specialitate din Parlament, exprimandu-se greoi si incoerent.

Acesta mai spune ca doreste sa promoveze rapid, in Guvern si apoi in Parlament, "acte normative extrem de importante precum legea minelor, redeventele, Casa de Comert, apele minerale sau legea privind administrarea si valorificarea participatiilor statului".In timpul audierilor, Andrusca a citit poticnit de pe niste foi, chiar si pentru a raspunde la intrebarile parlamentarilor. La final, intrebat de jurnalisti cum va realiza ceea ce isi propune, Danut Andrusca a spus totul se afla in programul de guvernare. "Prin programul de guvenare aveti toate datele", a spus Andrusca.Intrebat despre prioritatile sale ca ministru, Andrusca a spus ca primul obiectiv este devoltarea economiei. "Voi face tot ce imi sta in putinta pentru dezvoltarea economiei romanesti, dar un rol important va avea pentru... in cadrul economiei...imi cer scuze ca suntem emotionat"."A doua propunere va fi pentru crearea de noi locuri de munca mai bine platite", a mai spus Andrusca."O a treia viziune este pentru sustinerea tuturor producatorilor", a adaugat Andrusca. Nu a dorit sa detalieze aceste idei, sugerand jurnalistilor sa citeasca programul de guvernare.