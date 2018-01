Director interimar la Cupru Min Abrud. Fostul manager a demisionat din motive personale

Potrivit reprezentantilor SC Cupru Min SA Abrud, Consiliul de Administratie al companiei l-a numit interimar incepand de miercuri in functia de director general pe Gheorghe Chindris, care a ocupat pana acum functia de director tehnic si membru in Consiliul de Administratie.Potrivit surselor citate, postul de director al societatii miniere va fi scos la concurs in urmatoarele luni.Fostul director general al SC Cupru Min SA Nicolae Turdean si-a dat demisia la inceputul acestui an din motive personale.Cupru Min Abrud este societate de stat si exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60% din rezervele de cupru ale Romaniei. La inceputul acestui an societatea a anuntat ca in 2017 veniturile totale ale companiei au crescut cu 35.8% fata de 2016, iar capitalurile proprii cu peste 55%. Prin raportare la anul 2016, in 2017 volumul de descoperta realizat in cariera de la Rosia Poieni a fost de 137%, ceea ce inseamna o masa miniera de 1.725.000 tone."Remarcabila este cresterea de productivitate: din cele 38.300 tone de concentrat de cupru s-au obtinut 8010 tone de cupru pur, fata de 7.800 in 2016, la un volum de 37.846 tone de concentrat. Este pentru prima data in istoria societatii cand e depasita cota de 8000 tone de cupru", se arata in raportul de activitate prezentat la inceputul anului de Cupru Min Abrud.