Betty Ice, preluata de Unilever South Central Europe

Compania Betty Ice a fost fondata in 1994 de antreprenorul roman Vasile Armenean si a devenit cel mai important producator roman de inghetata de pe piata romaneasca, cu o cifra de afaceri totala de 30 de milioane de euro. Compania, cu sediul in Suceava, detine o fabrica in Suceava, a deschis 4 gelaterii in 4 orase si are peste 180 de chioscuri de inghetata deschise pe timpul verii. Betty Ice are 760 de angajati in Romania.Betty Ice are 3 categorii de produse de inghetata: standard, premium si super-premium, vandute sub aproximativ 60 de sortimente.Unilever, liderul global pe piata de inghetata, opereaza pe piata din Romania din 2009, sub brandul Algida.Divizia de inghetata din cadrul Unilever South Central Europe si Betty Ice vor opera ca o companie de sine statatoare in cadrul Unilever si va fi condusa de Vasile Armenean, din pozitia de General Manager. Acest parteneriat se va extinde beneficiind de punctele forte ale grupului Unilever si de expertiza pe care o are Vasile Armenean pe piata locala de inghetata.James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe a declarat: "Suntem bucurosi ca Betty Ice va intra in familia Unilever. Betty Ice este o afacere minunata, foarte indragita de romani. Sunt, de asemenea, incantat ca Vasile Armenean a decis sa se alature companiei. Este un antreprenor extraordinar si va avea un rol cheie in modelarea viitorului business"."In 23 de ani am dezvoltat o afacere extraordinara in Romania. Suntem mandri ca Betty Ice, brandul de inghetata romanesc numarul 1, va intra in portofoliul producatorului de inghetata numarul 1 din lume. Istoria noastra in Romania si viziunea Unilever sunt combinatia ideala pentru viitorul brandului Betty Ice. Le multumim consultantilor nostri, profesionisti adevarati care au asigurat derularea lina a tranzactiei", explica Vasile Armenean, General Manager Betty Ice.Acordul de achizitie urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului Concurentei.Unilever este unul dintre cei mai importanti furnizori mondiali de alimente si produse de ingrijire personala, prezent in peste 190 de tari, ajungand la 2,5 miliarde de consumatori in fiecare zi. Compania are 169.000 de angajati si a generat vanzari in valoare de 52,7 miliarde euro, in 2016. Peste jumatate (57%) din afacerile companiei se desfasoara pe pietele emergente sau in curs de dezvolare. Unilever are mai mult de 400 de branduri.In regiunea din sud-centru, grupul Unilever desfasoara operatiuni pe pietele produselor alimentare, de ingrijire personala si de ingrijire a locuintei, prin Unilever South Central Europe si Unilever Romania. Unilever South Central Europe, cu sediul in Bucuresti, coordoneaza operatiunile de marketing si vanzari din Romania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru; Unilever Romania coordoneaza operatiunile de pe platforma industriala de la Ploiesti.