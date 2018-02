Romania a castigat procesul cu Chevron. Compania va plati despagubiri de 73,45 de milioane de dolari

Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, arata un comunicat al Guvernului Romaniei.





Decizia apartine Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris), cea mai importanta institutie de arbitraj comercial international, care a fost solicitata sa se pronunte in litigiul dintre Chevron si ANRM.





Potrivit deciziei, compania Chevron este obligat sa plateasca ANRM suma de 73.450.000 de dolari, la care se adauga dobanda legala stabilita la nivelul ratei de referinta a BNR + 8%, calculata incepand cu data de 23.10.2014 pana la data platii integrale, precum si cheltuielile arbitrale suportate de ANRM.





In procesul de solutionare a litigiului cu Chevron, ANRM a fost reprezentata de Casa de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, specializata in servicii de consultanta in domeniul afacerilor si de reprezentare in solutionarea litigiilor, precizeaza Guvernul.





ANRM si Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 - Costinesti, EX - 18 Vama Veche si EX - 19 Adamclisi, aprobate prin hotarari de guvern, care prevedeau obligatii minime de explorare asumate de Chevron.





In noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM ca renunta la acordurile de concesiune mentionate. ANRM a refuzat sa emita, insa, decizia de incetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de catre compania petroliera, a art. 40 din Legea petrolului. Mai exact, Chevron nu a pus la dispozitia autoritatii competente "suma reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier si al celor de dezvoltare si exploatare, scadente la data notificarii renuntarii si neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier".





Compania americana s-a adresat Curtii de Arbitraj in iunie 2015, solicitand sa se constate ca si-a indeplinit obligatiile prevazute de acordurile petroliere cu ANRM pentru incetarea contractelor.





Pana la finalul anului 2015, ANRM a depus la Curtea de Arbitraj de la Paris atat raspunsul fata de cererea de arbitrare (Answer to the Request for Arbitration), cat si o cerere reconventionala prin care formula revendicari financiare rezultate din contractele de concesiune.





In perioada 19-23 iunie 2017 au avut loc la Paris audierile finale din dosarul arbitral Chevron vs. ANRM (21138/MHM), iar decizia Curtii de Arbitraj a fost pronuntata in favoarea ANRM.