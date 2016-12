Candidatul dreptei, Francois Fillon, apropo de OMG: ”Voi scoate din Constitutie principiul precautiei!” - webPR

Articol sustinut de AgroBiotechRom

”Vreau sa fiu foarte clar: voi scoate din Constitutie principiul precautiei. In ceea ce priveste OMG-urile, cred ca este o lupta depasita. Progresele geneticii, cu noile tehnici de hibridare, au facut ca astazi sa putem face fata provocarilor legate de imbunatatirea soiurilor din productia agricola. Am o mare incredere in capacitatea cercetatorilor si agronomilor nostri. Ei pot face ca soiurile de maine sa fie mai productive si sa raspunda mai bine cerintelor consumatorilor si provocarilor legate de mediu.Imi doresc sa fie analizat fiecare OMG in parte si sa se inceteze sa mai fie puse toate in acelasi sac, cu eticheta"OMG"."OMG" spune totul si, in acelasi timp, nu spune nimic! Imi doresc ca Franta sa nu ramana singura tara din lume care sa refuze sa foloseasca realizarile pe aceste teme pentru care doi francezi au primit Premiul Nobel!”