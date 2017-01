Cine este Petre Daea, propus ministru al Agriculturii in Guvernul Grindeanu: "Prieten" al organismelor modificate genetic​

Actualizat

1973-1980 Inginer stagiar, sef ferma, inginer sef - CAP Sisesti, jud. Mehedinti

1980-1986 Inginer sef CUASC Sisesti, Brosteni, jud. Mehedinti

1986 Director DGAIA, jud. Mehedinti

1987-1989 Sef sectie adj. pentru Probleme de Agricultura, CJ Mehedinti

1989-1996 Ing. pr. Statiunea de Cercetare Productie Pomicola, jud. Mehedinti

1996-1997 Director General, DGAIA, jud. Mehedinti

1997-2000 Sef. serv. DGAIA, jud. Mehedinti

2001-2002 Director General, DGAIA, jud. Mehedinti

"Nicaieri in lume nu exista un cercetator, o experienta, o concluzie din care sa rezulte ca aceasta interventie la nivel genetic este daunatoare. Cercetatorul a intervenit in codul genetic al plantei si i-a modificat ceva care i-a schimbat comportamentul pentru un factor extern, nu a transformat-o. Toti suntem modificati genetic, pentru ca suntem rezulatul imbinarii cromozomilor de la mama si de la tata, pe cale naturala. Orice inmultire, fie ea sexuata sau asexuata, este o modificare genetica", spunea el in apararea OMG, in anul 2007, potrivit Mediafax Nascut in 1949, la Sisesti, jud. Mehedinti, Petre Daea are o activitate lunga in domeniul agriculturii, fiind ministru al Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in ultima perioada a Guvernului Adrian Nastase (iulie - decembrie 2004) si secretar de stat (martie 2002-iulie 2004). De-a lungul vremii, presa a descris o relatie stransa intre Daea si fostul premier. Adevarul a scris ca Petre Daea este ruda cu Dana Nastase, sotia fostului prim-ministru si fiica lui Angelo Miculescu, fost ministru comunist al Agriculturii (1969 - 1981).Potrivit adevarul.ro , de numele lui Daea se leaga si concesionarea Insulei Mari a Brailei, unul dintre cele mai fertile terenuri din Romania, catre Culita Tarata, decedat intre timp. Dar cel cel mai rasunator scandal in care a fost implicat Daea s-a consumat pe vremea cand acesta era presedintele Comisiei pentru agricultura din Senat. Conform sursei citate, atunci el a intervenit la Ministerul Agriculturii pentru ca amanta sa de atunci, Camelia Luchian, sa fie numita vicepresdinte la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura. Sotia lui Daea, Elena, a trimis la acea data o scrisoare catre conducerea Agentiei si, astfel, a denuntat aranjamentul. Cei doi soti s-au despartit in iunie 2012, iar Petre Daea s-a casatorit cu Camelia Luchian.Daea este membru PSD din anul 2001 si din 2004 a fost parlamentar in trei mandate consecutive, activand in comisiile pentru Agricultura.Conform CV-ulu i sau oficial de pe site-ul Senatului, a mai ocupat urmatoarele posturi:El a absolvit Facultatea de Agronomie Timisoara in 1973, cu diploma de inginer agronom, iar apoi si-a luat doctoratul in aceasta stiinta, in perioada 1982-1983 la Institutul de Pregatire a Cadrelor de Conducere din Economie si Administratie.Ca avere, Petre Daea detine un apartament in Drobeta Turnu Severin, imprena cu fosta sotie, Elena. El mai are o casa de vacanta in comuna natala, teren intravilan 2800 mp si teren forestier circa 8.000 mp. Actuala sotie, Camelia Luchian, are o casa de vacanta de 84 mp si teren de 1.800 mp in Buftea, jud. Ilfov , dar si jumatate dintr-un apartament in Bucuresti si dintr-unul situat in Vaslui.Petre Daea conduce o masina Renault Fluence, luata in easing in 2013, iar in 2016 a vandut un VW Passat, cu 1.750 de euro. El are si economii: circa 35.000 de lei, dar si doua credite la banci in valoare totala de 53.000 de lei. Acestora li se adauga si datorii facute de actuala sotie, de circa 50.000 de lei, cu diferite termene de scadenta.Ca venituri anuale, in cea mai recenta declaratie de avere a trecut banii de la Parlament, 59.000 de lei, plus 35.000 de lei pensie. Sotia sa, Camelia Luchian, a castigat venituri anuale de circa 33.000 de lei ca secretar I in Ministerul Economiei.