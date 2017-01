[P] Bucurie in bucatarie - traieste fresh cu electrocasnicele colorate LDK!

Dupa succesul remarcabil inregistrat de aragazurile colorate in 2016, LDK pregateste acum o gama larga de electrocasnice in culori.

Frigidere, plite si cuptoare incorporabile rosii, verzi, mov, portocalii, bej, negre, maro - sunt produsele cu care LDK vrea sa cucereasca piata romaneasca.

Aragazuri colorate, plite incorporabile roz, rosii sau verzi, cuptoare incorporabile rosii si portocalii, frigidere in culori vesele si fresh, aparate de aer conditionat aurii sau negre si o multime de alte oferte de electrocasnice in culori. Aceasta este, in 2017, oferta LDK pentru piata romaneasca. LDK este singurul brand romanesc care a facut un pariu deja castigator - eletrocasnice in culori. Pe o piata in care domina culori terne precum albul, argintiul sau negru, LDK vine cu o pleiada de culori care sa aduca culoare si viata in bucatariile romanilor.

Aragazuri, frigidere, plite, cuptoare incorporabile si aer conditionat - toate in culori

Anul trecut, LDK a cucerit piata din Romania cu aragazurile colorate care s-au vandut rapid, in mii de unitati epuizand rapid stocurile producatorului roman. Succesul inregistrat de aragazurile vesele, asa cum le-a denumit producatorul, i-a determinat pe cei din managementul LDK sa mareasca gama de produse electrocasnice in culori. Astfel ca, in 2017, vor iesi din productie game noi de electrocasnice in culori vii si frumoase. Vor fi listate la vanzare frigidere si combine frigorifice rosii, verzi, mov, bej. De asemenea, gama de aragazuri clasice care pana acum erau disponibile in culorile rosu, verde, maro, mov, portocaliu, negru, bej se vor imbogati cu alte nuante.



Iar cei care vor electrocasnice colorate insa si-au proiectat mobilierul pentru produse incorporabile primesc o veste buna de la LDK. In acest an vor sosi cuptoare electrice incorporabile in mai multe culori. De asemenea, exista si plite incorporabile cu un desing nou, fresh si, desigur, colorate.

Culori vii, produse fiabile, pret corect

Succesul LDK pe piata romaneasca nu s-a datorat insa doar culorilor si faptului ca sunt produse frumoase si care dau un aer fresh bucatariei. Un alt aspect este faptul ca produsele LDK sunt foarte bune, beneficiaza de tehnologie de ultima ora, clasa energetica superioara, au perioada de garantie mare de pana la cinci ani si o retea nationala de service. Fiabilitatea produselor estre garantata de rata mica de intrare in service a produselor, de sub 1%, superioara in acest moment oricarui alt brand de electrocasnice existent pe piata romaneasca. De asemenea, pretul de vanzare foarte competitiv le face sa fie cea mai buna alegere.

Unde gasim electrocasnice colorate?

LDK este un brand romanesc care apartine companiei Tonis Trade, firma cu o prezenta de 23 de ani pe piata romaneasca de electrocasnice. Marca LDK a fost lansat pentru prima oara in 2004 doar pentru aparatele de aer conditionat. In scurt timp, gama produselor LDK s-a largit, in prezent fiind comercializate sub brand LDK aragazuri, frigidere, masini de spalat, lazi frigorifice, plite si cuptoare incorporabile, hote, aparate de aer conditionat si multe altele.

Produsele LDK sunt puse la vanzare in magazinele proprii ale Tonis Trade, in reteaua nationala de dealeri dar si in marile magazile online din Romania precum tonis.ro, emag.ro, evomag.ro, cel.ro, itgalaxy.ro si altele.