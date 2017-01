Harta preturilor: Mancarea si bautura - ieftine in Romania

In privinta alimentelor si a bauturilor nealcoolice, Romania este pe penultimul loc in randul celor 28 de state ale Uniunii Europene, ca nivel al preturilor, cu 65% din media UE. Pe ultima pozitie este Polonia, cu 63% din media UE. In Bulgaria, preturile la mancare si bauturi nealocoolice sunt ceva mai mari, reprezentand 70% din media UE iar in Ungaria ajung la 79%.Cele mai sumpe alimente si bauturi nealcoolice din UE sunt in Danemarca (145% din media UE), Suedia (124%) si Austria (120%).Preturile din Romania si Polonia sunt mai mici si decat in multe state din afara Uniunii Europene: Albania (68% din media UE), Serbia (69%), Bosnia-Hertegovina (74%), Muntenegru (78%), Turcia (89%) etc.Si la bauturi alcoolice, Romania are printre cele mai mici preturi in UE, ajungand la 72% din media Uniunii Europene. Doar Bulgaria are preturi mai mici la bauturi alcoolice: 64% din media UE.In UE, cele mai scumpe bauturi alcoolice sunt in Marea Britanie (219% din media UE), Irlanda (190%) si Franta (127%).La tutun, Romania are un nivel al preturilor de 69% din media UE, cel mai inalt nivel in randul tarilor din Uniunea Europeana care au fost comuniste (alaturi de Slovenia). 9 state UE foste comuniste au insa preturi mai mici, printre care: Bulgaria (50% din media UE), Ungaria, Croatia, Letonia (60%), Polonia (62%).In ceea ce priveste costurile finale ale gospodariilor (HFCE), Romania este pe penultimul loc in Uniunea Europeana: 51% din media UE. Doar in Bulgaria sunt costuri mai mici ale gospodariilor: 47% din media UE. In Ungaria, HFCE ajunge la 57% din media Uniunii Europene.Aceste costuri sunt mai mari decat in Romania in unele tari candidate la aderarea la UE, cum sunt Muntenegru (54% din meia UE) sau Turcia (61%).In Uniunea Europene, cele mai mari niveluri ale acestor costuri pe gospodarie se inregistreaza in Danemarca (136% din media UE), Marea Britanie (133%) si Irlanda (122%).HFCE cuprinde costurile gospodariilor cu bunuri si servicii, chirie si alte cheltuieli ale traiului zilnic, care pot fi diferite de la o tara la alta in functie de obiceiurile de consum si de particularitatile culturale.Aceste costuri nu sunt raportate la puterea de cumparare.In anul 2015, Romania a urcat un loc in clasamentul european al consumului individual efectiv , un indicator care masoara statistic bunastarea materiala a populatiei. Datele, publicate in decembrie 2016 de Eurostat, se refera la anul 2015 comparativ cu 2014.In anul 2015, Romania a inregistart un consum individual efectiv (AIC) egal cu 59% din media Uniunii Europene. Astfel, Romania este pe antepenultumul loc in randul celor 28 de state UE, in fata Croatiei (58%) si Bulgariei (53%).In schimb, in privinta produsului intrn brut pe cap de locuitor, raportat la puterea de cumparare (PIB per capita PPS), Romania a ramas pe penultimul loc in UE si in anul 2015, cu un procent de 57% din media UE. Procentajul este totusi in crestere fata de anul 2014, cand tara noastra inrgistra PIB per capita PPS de 55% din media UE.Bulgaria este sub Romania, 47% din media UE, iar Croatia este un loc deasupra, cu 58% din media UE.