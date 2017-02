[P] ​Uleiul de krill: un remediu la indemana pentru scaderea colesterolului si riscului de afectiuni cardiovasculare

alimentatie nesanatoasa (dieta bogata in grasimi si prajeli, putine fructe si legume);

istoric in familie de hipercolesterolemie (colesterol marit manifestat la ceilalti membrii ai familiei);

obezitate;

sedentarism;

varsta inaintata.

scaderea nivelului de colesterol si trigliceride;

mentinerea sanatatii sistemului cardiovascular pe termen lung;

imbunatatirea functiei cognitive;

mentinerea unei functii hepatice normale.

La nivelul ficatului se produce o "legare" a colesterolul de niste proteine transportatoare pentru a putea fi transportat in sange. Aceasta combinatie care se formeaza poarta denumirea de lipoproteine. Lipoproteinele se pot imparti in doua categorii principale si pe care o sa le explicam in randurile de mai jos.LDL-colesterol (colesterolul "rau") - este un tip de colesterol care se depune pe peretii vaselor de sange atunci cand este prezent in organism intr-o cantitate prea mare si formeaza placa de aterom, determinand ateroscleroza, afectiune ce este caracterizata prin depunerea de grasimi, colesterol si calciu in peretii arterelor, ducand la ingustarea sau infundarea lor, lucru ce poate duce la aparitia unui infarct miocardic sau a unui accident vascular cerebral. Practic, cu cat este mai mare LDL-ul, cu atat riscul asociat cu o boala cardiaca este mai mare.A doua categorie este cea a HDL-colesterol (colesterolul "bun") - fiind un tip de colesterol care nu se depune pe vasele de sange, ba chiar in cantitate mai mare in raport cu LDL avand un rol de protectie a sistemului cardiovascular. HDL-ul este proteina reponsabila cu transportul colesterolului din diverse parti ale organismului inapoi la ficat, ceea ce duce la inlaturarea lui din organism. Astfel, cu cat este mai mic HDL-ul, cu atat exista riscul de afectiuni cardiovasculare.Sa intelegem cauzele ce pot duce la un colesterol marit:Trebuie retinut faptul ca un colesterol crescut se comporta ca un inamic invizibil, nu produce simptome si nu creeaza discomfort, din acest motiv se recomanda analizele de sange periodice pentru a afla din timp daca exista valori ridicate ale colesterolului.Cand se cunosc antecedente familiale si exista factori de risc importanti, preventia afectiunilor cardiovasculare devine vitala, astfel se poate evita sau intarzia aparitia unor accidente grave.Pentru evitarea cresterii colesterolului se recomanda o alimentatie sanatoasa (cat mai multe fructe, legume, peste, fructe de mare), coroborata cu o viata activa (miscare zilnica).Chiar daca exista tratamente medicamentoase (categoria statinelor), acestea se adreseaza doar anumitor categorii de pacienti si sunt oferite numai pe baza de reteta la recomandarea medicului. Exista si efecte secundare neplacute in cazul medicamentelor traditionale pentru scaderea colesterolului, printre acestea fiind: afectarea musculara resimtita in special la nivelul membrelor inferioare, afectarea ficatului - oboseala extrema, discomfort in epigastru (capul pieptului), samd.Exista alternative naturale de control al colesterolului, inspirate din dietele mediteranene si nordice, pe baza de uleiuri marine - surse de grasimi polinesaturate, unele cunoscute sub numele de acizi grasi Omega-3. Exista nenumarate studii care au aratat ca aportul suplimentar de acizi grasi Omega-3 au scazut riscul de deces de cauze cardiovasculare in cazul pacientilor cu antecendente in infarcte miocardice. Uleiul de krill din Korill contine acizi grasi Omega-3.Daca pana acum uleiul de peste era considerat cea mai buna sursa de acizi Omega-3, noile studii clinice au demonstrat ca uleiul de krill pe care il regasim si in Korill este cea mai consistenta si sanatoasa sursa superioara de grasimi polinesaturate. Mai mult, din cauza poluarii apelor si a pericolului ridicat de contaminare a pestilor cu toxine (mercur, dioxina, PCB), cercetatorii recomanda din ce in ce mai mult uleiul de krill, inlocuind uleiul clasic de peste din suplimentele omega-3.In plus, uleiul de krill din Korill este singurul ulei marin ce contine fosfolipide ale acizilor Omega-3 care sunt solubile, fiind foarte usor de absorbit de organism fata de uleiurile de peste care nu se dizolva in apa si se absorb cu mare dificultate, astfel doza necesara de ulei de peste este mult mai mare. Fosfolipidele solubile sunt o sursa superioara de colina si fosfor usor de asimilar de catre organism.Uleiul de krill (Euphausia superba - lat.) din Korill este extras din crustacee mici, asemanatoare crevetilor polari, care se gasesc in Oceanul Antarctic. In plus, uleiul de krill contine un puternic antioxidant (astaxantina) ce este de pana la 40 de ori mai eficient decat Omega clasic si este mult mai usor de asimilat.Hipercolesterolemia (colesterol ridicat) este un factor care poate determina afectiuni grave. Depistarea la timp si reducerea LDL colesterol (colesterolul "rau") la valorile normale poate preveni aparitia unor boli grave si de aceea este recomandat controlul medical anual.