UPDATE Comisia Europeana a declansat procedura de sanctionare a Romaniei pentru legea care impune hipermarketurilor sa vanda marfa romaneasca

UPDATE Agentul Guvernului Romaniei la Curtea de Justitie a UE, Razvan Horatiu Radu, a declarat, pentru HotNews, ca tara noastra va trebui sa modifice legea corespunzator exigentelor europene dar si interesului Romaniei." - a declarat subsecretarul de stat din cadrul MAE.Executivul european a decis miercuri, sa trimita celor doua tari scrisori de punere in intarziere, o faza necontencioasa a procedurii de infringement.In Romania, marilor comercianti cu amanuntul li se cere sa achizitioneze cel putin 51 % din produse alimentare si agricole de la producatorii locali. Acest fapt pune probleme legate de libera circulatie a marfurilor, arata CE.Aceeasi lege prevede, de asemenea, obligatia comerciantilor cu amanuntul de a promova produsele de origine romana, limitandu-le decizia de natura comerciala privind alegerea produselor pe care le ofera, ceea ce contravine libertatii de stabilire (articolul 49 din TFUE).In conformitate cu dreptul UE, restrictionarea acestor libertati este permisa numai in cazul in care exista o nevoie justificata pentru a proteja un interes public major, precum sanatatea publica, iar masurile adoptate nu trebuie sa fie mai putin restrictive.In Ungaria, o noua lege prevede obligatia comerciantilor cu amanuntul de a aplica aceleasi marje de profit pentru produsele agricole si alimentare interne si pentru cele importate, in ciuda faptului ca pretul produselor importate este conditionat de fluctuatii ale cursului de schimb valutar. Aceasta ar putea sa descurajeze vanzarile de produse agricole si alimentare importate fata de cele nationale. Comisia si-a exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca un astfel de obstacol ar incalca principiul liberei circulatii a marfurilor (articolul 34 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, TFUE), avertizeaza CE.Nici Ungaria, nici Romania nu au furnizat dovada faptului ca masurile nationale sunt justificate si proportionale. Autoritatile ungare si romane au acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie.Daca Bruxellesul nu primeste raspunsuri convingatoare, poate trimite cele doua tari in fata Curtii de Justitie a UE. Aceasta poate decide fie clasarea cazuelor, fie sanctionarea celor doua tari reclamate. In cazul Romaniei, o eventuala amenda ar urma sa se constituie dintr-o suma forfetara, care a fost de 1,8 milioane de euro la un moment dat, plus penalitati care pot ajunge si la 130.000 de euro pe fiecare zi de intarziere a indeplinirii obligatiilor, de la o data stabilita de Curte.