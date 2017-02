​VIDEO INTERVIU Aceleasi branduri de alimente, calitate mai scazuta in Europa Centrala si de Est? Ministru adjunct din Cehia: Cautam aliati in Romania pentru a combate aceasta practica

Corespondenta de la Praga

Ofciali din Cehia, Slovacia, Ungaria si Bulgaria au reclamat, de-a lungul timpului, faptul ca produse vandute in aceste tari sub branduri internationale sunt de calitate mai slaba decat produsele similare vandute in Europa de Vest.Cehii au invocat si un studiu efectuat de Universitatea Ceha de Chimie, in care se arata ca anumite produse internationale au compozitii diferite in Cehia fata de cele din Germania. Cu toate acestea, demersurile facute la Comisia Europeana nu au dat dreptate autoritatilor cehe.Ministerul Agriculturii de la Praga nu s-a lasat, insa, si a demarat deja un nou studiu, care sa aduca, eventual, dovezi in sustinerea teoriei calitatilor diferite ale acelorasi branduri."Da, cauatm aliante. Odata ce vom avea rezultatele, le vom prezenta in Grupul Visegrad Plus, inluzand Romania, Bulgaria, Slovenia. (...) Suntem putin nemultumiti de situatia din Uniunea Europeana, ca nu am primit nicio reacte pozitiva la cererea noastra, dar poate este din cauza faptului ca nu am explicat mai bine despre ce este vorba" - a spus ministrul adjunct al Agriculturii din Cehia, Jiri Sir, in interviul pentru HotNews.Spuneti-mi va rog despre diferentele de calitate dintre produsele acelorasi branduri, in Cehia si in tari din Europa de Vest.Ceea ce am vazut, de-a lungul unei lungi perioade este situatia in care, in Cehia, produse vandute de anumite companii sub anumite branduri sunt diferite in ceea ce priveste caliatea sau compozitia fata de produsele similare vandute de regula in tarile vest-europene. Nu sunt toate produsele. Conform unei cercetari facute in Cehia si Geramania, de exemplu, o treime dintre produsele de acelasi brand sunt de calitate inferioara in Cehia.In calitate de consumator ati observat dumneavoastra aceasta diferenta in piata?Da, absolut. Eu am trait in Belgia si in Europa de Vest timp de 10 ani, asa ca eu cred ca pot comenta despre cum este sa cumperi produse in Europa de Vest si cum este sa cumperi in Europa Centrala si de Est. Si, in mod clar, vezi rezultatele, le simti. Ni s-a spus ca este ca urmare a preferintelor si gusturilor consumatorilor, dar cand vorbesc cu familia mea, cu colegii mei, nimeni nu vrea aceste produse de calitate inferioara.Ne puteti da unele exemple?Da. Avem un studiu al Universitatii Cehe de Chimie, dar pregatim, de asemenea, studii mai complexe. Vrem sa facem o cartografiere a produsele vandute in Cehia si in jurul Cehiei si pregatim o licitatie publica, in aceasta perioada, pentru ca ne dorim sa facem acest studiu intr-un mod corect, pentru a nu putea sa ne spuna nimeni: "Uite, ati vrut sa aveti anumite rezultate, noi o sa punem pe altcineva sa faca cercetari". Nu se poate asa. Pregatim o licitatie publica si aceasta va desemna o companie sau un consortiu de firme care sa faca o cercetare destul de substantiala asupra calitatii, compozitiei si a preturilor produselor din Cehia.Din rezulatele pe care le-am vazut pana acum, de exemplu in cazul unei margarine, continutul de grasime este de 60% in Cehia, iar in Germania este de 70%.Mai sunt si diferite bauturi racoritoare, o categorie de produse in care calitatea inferioara este foarte des intalnita, in Cehia aceste produse contin zahar, dar si fructoza, glicozide steviolice, pe cand in Germania au numai zahar.M-ati intrebat in calitatea mea de consumator, nu de ministru-adjunct al Agriculturii. Pot sa va spun ca anul trecut am cumparat o bautura racoritoare si nu mi-a placut gustul. Imediat am intors sticla si am vazut compozitia si nu avea zahar. Eu beam acest produs sin Europa de Vest si avea zahar si imediat am observat diferenta mare intre gusturi. Eu sunt convins ca nu este vorba de preferintele consumatorilor cehi.In alte cazuri, sotia mea s-a infuriat cand a cumparat conserve de pește (in Cehia), pentru ca in Europa de Vest primesti pește de calitate. Ce primesti aici sunt numai bucățele mici de peste si nu poti sa le gatesti.: Domnule ministru-adjunct, care sunt butoanele pe care le va apasa guvernul ceh, in tara dumneavoastra si la nivel european? Care sunt procedurile?Trebuie sa discutam butoanele corecte pe care sa le apasam, pentru ca la nivel european, Comisia Europeana nu a actionat pana acum. Cand am ridicat aceasta problema la nivel european, am auzit de fiecare data ca este vorba de preferintele consumatorilor, de piata unica europeana, ca nu trebuie sa intervenim, ca trebuie sa lasam lucrurile asa etc. Nu suntem multumiti de aceste raspunsuri, asa ca ministrul Agriculturii a demarat acest studiu despre care v-am spus. Si asteptam sa vedem rezultatele. Mai intai avem nevoie de o cercetare solida si apoi vom cauta solutiile mai departe.Am putea invoca Directiva privind protectia consumatorilor sau altceva, dar pentru noi este important acum sa demonstram clar faptul ca avem calitate inferioara in Europa Centrala si de Est, de fapt in noile state membre UE in gneral, si ca aceasta nu este din simpla intamplare, ci pentru ca anumite companii vor sa faca economii pe socoteala noastra ca consumatori.Am auzit recent o remarca: poate ar trebui sa comparam costurile de productie. Si noi credem ca vom descoperi ca in noile state membre costurile de productie sunt mai mici decat in Europa de Vest.Dar preturile produselor din rafturi?Am vazut unele comparatii. Si de fapt ceea ce am vazut este ca atunci cand produsul este de calitate inferioara - sau sa spunem compozitie diferita, desi eu o percep ca fiind calitate inferioara - este cel mai probabil mai ieftin in Cehia. Cand produsul are aceeasi calitate (ca in Vest - n.r.) - sa spunem poate mai mult de jumatate din produse - pretul este mai mare in Cehia decat in Germania. Si daca te uiti la salariul mediu din Cehia si la cel din Germania, este o mare diferenta. Deci este destul de ciudat sa vezi acelasi produs vandut la noi in tara la preturi mai mari decat in Germania.Ungaria si Slovacia au anuntat pozitii similare cu a dumneavoastra. Va coordonati actiunile in Europa cu aceste tari?Da, intr-adevar. Stiti ca Cehia, Slovacia, Ungaria si Polonia formeaza Grupul Visegrad si acest grup se intruneste in format larg cu anumita periodicitate. Si Bulgaria, Romania si Slovenia sunt invitate de obicei. Deci am discutat acest subiect de cateva ori, stim ca cei din Bulgaria au anuntat rezultate asemanatoare in Europa, fara niciun succes. Si cred ca acum trebuie sa fim foarte bine pregatiti pentru discutii la nivel european, pentru a dovedi ca ceea ce se intampla aici nu este corect si ca trebuie rezolvat la nivelul Uniunii Europene.In Romania, de exemplu, ati avut discutii cu omologii dumneavoastra privind aceste probleme?Da. Nu va pot spune acum cand in ce zile am avut acele discutii. Dar am avut cateva discutii si vom mai avea discutii imediat dupa ce vom avea rezultatele studiului nostru.: Deci cautati aliati pentru a insista mai departe la Bruxelles?Da, cauatm aliante. Odata ce vom avea rezultatele, le vom prezenta in Grupul Visegrad Plus, inluzand Romania, Bulgaria, Slovenia, avem o comparatie foarte buna cu aceste tari. Deci credem ca este momentul sa revenim cu acest subiect. Suntem putin nemultumiti de situatia din Uniunea Europeana, ca nu am primit nicio reactie pozitiva la cererea noastra, dar poate este din cauza faptului ca nu am explicat mai bine despre ce este vorba. Bineinteles, intelegem ca in UE 15 (membrii vechi ai UE - nr.) producatorii fac produse de calitate , iar consumatorii primesc produse de calitate, deci in aceste tari acest subiect nu exista. Dar pentru noi, trebuie sa se discute in UE, pentru ca afecteaza consumatorii cehi.Pe de alta parte, toate aceste acuzatii ar putea fi vazute ca un discurs populist si nationalist indreptat impotriva companiilor si brandurilor straine. Cum ati comenta asta?De ce ar fi acest subiect nationalist sau populist?Unii oameni care putea crede ca dumneavoastra luati la tinta companiile si brandurile internationale.Dar pe noi nu ne intereseaza companiile internationale. Pe noi ne intereseaza calitatea produselor si protectia consumatorilor cehi. Asa ca, daca aceste companii vand produse de aceeasi calitate in tarile lor, la aceleasi preturi, nu am mai spune nici noi nimic. De ce sa pornim noi un razboi impotriva companiilor internationale? Nu are sens. Ce am primi in schimb?! Nimic.Bineinteles, noi le spunem consumatorilor cehi: Daca voi cumparati produse cehesti, locale, regionale, va sustineti producatorii vostru, vecinii, veti ajuta locurile de munca, veniturile din taxe la buget, deci este foarte bine. Dar, pe de alta parte, aici vorbim despre calitate. Si va asigur ca sunt diferente de calitate, ca aceste diferente nu sunt in favoarea consumatorului ceh si cerem macar egalitate. Atata tot.Bine, dar ce spuneti despre brandurile cehe, de exemplu renumitele sortimente de bere, credeti ca au calitati diferite in Cehia, in alta parte, de exemplu, in Romania?Berea ceha este un foarte bun exemplu, pentru ca este o denumire intregistrata in Uniunea Europeana, sub cerinte foarte stricte. Deci oricine produce bere in Cehia si vrea sa o numeasca "bere ceha" si sa o exporte ca atare trebuie sa intruneasca toate cerintele din specificatiile produsului. Deci trebuie sa fie produsa prin metoda traditionala a decoctului , nu prin infuzie, trebuie sa aiba toate aceste materii prime, ca maltul, hameiul si toate celelalte. De fiecare data cand vezi bere ceha, denumita ca atare, trebuie sa fie conforma pe deplin acestor cerinte. Si este supravegheara permanent de autoritatile de piata. Deci nu as putea sa vad niciun exemplu de producator de-al nostru care sa exporte bere inferioara. Nu.