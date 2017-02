[P] PayPoint Romania intra pe segmentul incasarii taxelor si impozitelor locale prin parteneriatul incheiat cu Directia Fiscala Locala a Municipiului Sibiu

Astfel, prin intermediul terminalelor instalate in magazinele de proximitate cu sigla galbena PayPoint, contribuabilii din municipiul Sibiu isi pot plati sumele aferente taxelor locale (impozite si salubritate), in oricare dintre cele peste 70 magazine partenere PayPoint din municipiul Sibiu.Pentru a face o plata, acestia trebuie doar sa se prezinte cu decizia de impunere in cel mai apropiat magazin partener PayPoint; vanzatorul scaneaza codul de bare de pe documentul de plata, clientul achita suma in numerar si primeste pe loc o chitanta cu detaliile tranzactiei (data platii, suma, locatia, denumirea institutiei etc.). Operatiunea este foarte rapida, iar accesul la sistemul PayPoint nu este conditionat de cumparaturi in magazin ori de plata vreunui comision. Astfel, sibienii isi pot achita taxele printr-o metoda comoda si sigura, potrivita nevoilor si programului lor, evitand aglomeratia de la ghisee, cozile sau drumurile in plus."Cum anuntam inca de anul trecut, plata taxelor si impozitelor prin intermediul terminalelor noastre reprezinta una dintre ariile de interes major pentru PayPoint si o prioritate in strategia noastra de dezvoltare. Avand in vedere nevoia mare din piata pentru canale de plata alternative si cu adevarat accesibile majoritatii, PayPoint vine cu o solutie practica, la indemana oricui. Cercetarile realizate pentru noi in 2016 au aratat ca peste 70% dintre utilizatorii sistemului PayPoint isi doresc sa poata plati si taxele si impozitele prin acest sistem; in acest context, parteneriatul cu Directia Fiscala Locala a Municipiului Sibiu marcheaza un prim pas intreprins de PayPoint cu scopul de a raspunde acestor nevoi. De acum, locuitorii municipiului Sibiu vor putea rezolva si problema taxelor locale cu un singur drum la magazinul lor PayPoint, magazin aflat mereu la indemana, cu program prelungit, adesea deschis si in weekend. Avem toata increderea in succesul acestui parteneriat si ii asiguram pe consumatorii nostri ca ne continuam eforturile pentru a extinde disponibilitatea acestui tip de plati pentru cat mai multe institutii de acest gen din tara,""Plata prin PayPoint este o modalitate eficienta de a achita taxele si impozitele. Eliminam astfel cozile care se formeaza la ghisee si deci disconfortul sibienilor care doresc sa se achite de aceasta obligatie catre bugetul local,"Consumatorii romani au la dispozitie peste 11.000 de magazine partenere PayPoint in toata tara, sistemul permitandu-le sa efectueze o gama variata de plati, in numerar, prin terminalele PayPoint: plati facturi, incarcare electronica, transfer de bani, incasare contravaloare rovinieta etc. In prima jumatate a anului financiar 2016-2017, prin PayPoint s-au efectuat 32,6 milioane de tranzactii plati facturi, cu 11,7% mai multe fata de aceeasi perioada a anului precedent.