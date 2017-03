Ananas roz si pepeni patrati, in magazine din SUA si Japonia - webPR

Articol sustinut de AgroBiotechRom

Varietatea de ananas a fost obtinuta de specialistii companiei Del Monte Fresh Produce (DMFP), in urma unor studii incepute din anul 2005, prin modificarea genetica a ananasului galben extra-dulce. Desi nici un oficial al Del Monte nu a explicat ce s-a urmarit prin realizarea acestei noi varietati, sunt numerosi cei care speculeaza cum ca rozul este mai atragator pentru ochiul omenesc si ar putea impulsiona vanzarile companiei.Specialistii DMFP au suprimat gena care determina culoarea galbena a fructului si au inlocuit-o cu alta, care ”comanda” sinteza de licopen, substanta care determina culoarea roz-stralucitor. Licopenul este un compus continut in mari cantitati de tomate si de pepenele verde, binecunoscut pentru calitatile sale antioxidante. FDA a concluzionat ca acest compus este consumat in mod constant de public si este sigur.In ceea ce priveste Departamentul pentru Agricultura al SUA, acesta a autorizat produsul inca din luna decembrie a anului trecut.Deocamdata, ananasul roz va fi cultivat in Costa Rica, cunoscuta pentru climatul sau tropical si exportul masiv de fructe.Acesta nu este primul caz in care producatorii de fructe schimba aspectul natural al roadelor. In anul 2007, Japonia a exportat pepeni verzi patrati in toata lumea. Scopul modificarii atat de ciudate a binecunoscutei forme a acestui fruct a fost acela de a eficientiza ambalarea in cutii.