Noi prevederi legislative pentru produsele Swiss-made. In ce conditii vor mai putea fi vandute incepand cu anul 2017/ Cum este afectata industria ceasurilor

Incepand cu 1 ianuarie 2017 legea elvetiana cu privire la marci s-a modificat, fiind introduse mai multe criterii pentru proprietarii de marci care doresc sa isi asocieze produsele si serviciile cu orice cuvant sau semn care ar putea sugera ca acestea provin din Elvetia. Toate desemnarile legate de teritoriul elvetian sunt considerate indicatii de origine, precum: "Swiss made", "Swiss design", "Swiss recipe", "Swiss quality", crucea elvetiana, imaginea Matterhornului, numele sau portretul lui William Tell etc.Toate criteriile privind utilizarea acestor denumiri in asociere cu marci comerciale inregistrate pentru produse depind de procente din produsul final si de apartenenta lor la teritoriul elvetian. Astfel se face o distinctie intre produsele alimentare si cele industriale.In cazul produselor alimentare exista doua conditii care trebuie indeplinite cumulativ: cel putin 80% din materia prima trebuie sa provina din Elvetia, iar procesarea produselor trebuie sa aiba loc tot in Elvetia deoarece tocmai acest proces ofera valoarea de piata a produsului, conferindu-i caracteristicile sale esentiale. "Exista cateva exceptii cu privire la prima conditie. De exemplu laptele trebuie sa fie 100% produs in Elvetia, chiar daca este vandut ca atare sau folosit la prepararea altor produse. De asemenea, procentul de 80% poate fi diminuat in cazul produselor alimentare compuse din produse naturale care nu exista in Elvetia, de exemplu cacao sau produse care nu au crescut intr-o anumita perioada, datorita anumitor conditii de forta majora (ex. vremea nefavorabila). Aceste doua exemple nu sunt exhaustive", a declarat Olga Preda, Associate Cosmovici Intellectual Property.In cazul produselor industriale, exista de asemenea doua conditii care trebuie indeplinite simultan pentru a putea fi asociate cu aceasta arie geografica: cel putin 60% dintre costurile de productie trebuie sa fie generate in Elvetia si activitatea care da caracteristicile finale ale produsului trebuie sa fie realizata in Elvetia. Procentul de 60% este in general definit de costurile materiei prime, ale materialelor semi-fabricate, costurile generate de manopera sau alte costuri asociate productiei.Sursa elvetiana a unui serviciu rezida din indeplinirea simultana a trei conditii: proprietarul marcii este o companie care isi are sediul in Elvetia, compania este administrata din Elvetia, iar indicativul Swiss-made este folosit pentru serviciile pe care compania le ofera in mod efectiv.In ultimele 4 decenii producatorii elvetieni din industria ceasurilor s-au confruntat cu o criza care s-a tot accentuat in timp generata de aparitia ceasurilor cu baterie care puteau asigura un venit mai mare pentru companiile care le produceau pentru ca puteau fi fabricate mai repede trend care s-a dovedit a fi defavorabil pentru orologeria traditionala elvetiana. Conform Bloomberg acest trend a condus la pierderea a 60.000 de locuri de munca in domeniu.Odata cu noile reglementari companiile producatoare de ceasuri vor fi nevoite sa foloseasca atat forta de munca, precum si mare parte a materiei prime din Elvetia ceea ce va anihila discutii precum cele aparute in ultima vreme in presa referitoare la companii celebre care folosea materie prima din China pentru confectionarea ceasurilor pastrand acelasi pret ridicat cu care si-au obisnuit clientii.Cum va fi folosita stema elvetianaIn ceea ce priveste insemnul cu crucea elvetiana, bineinteles, acesta nu trebuie folosita intr-un mod neadecvat, deceptiv, contrar ordinii publice, a moralitatii publice sau a legilor in vigoare, chiar daca semnul discutat ramane in domeniul public. Pe de alta parte, utilizarea stemei elvetiene este rezervata numai institutiilor publice.In lumina noilor reglementari se pune problema daca acest tip de produse vor beneficia de aceleasi conditii si in afara Elvetiei. "Raspunsul este da. Ambasadele, misiunile economice sau alte organisme diplomatice supravegheaza foarte atent marcile care se depun pe pietele externe si chiar pot cere modificarea numelui comercial daca exista vreo confuzie cu privire la asocierea produsului cu spatiul elvetian. Un exemplu este Heidi Chocolat care exista pe piata din Romania. Reprezentantii companiei au depus cerere de inregistrare la Registrul Comertului pentru Heidi Chocolat Swiss insa in urma unei notificari din partea Ambasadei Elvetiei in Romania compania a fost inregistrata cu numele Heidi Chocolat S.A.", a declarat Paul Cosmovici, Managing Partner Cosmovici Intellectual Property.Un aspect interesant care rezulta din aceste modificari este acela ca cererile de marca depuse inainte de intrarea in vigoare a noii legi, care cuprind in denumiri sau in elemente vizuale indicatiile elvetiene de sursa, trebuie sa fie refuzate in conformitate cu noile prevederi. Cu toate acestea, daca solicitantul este de acord ca data de depozit a marcii sa devina cea a intrarii in vigoare a noii legi, atunci cererea va fi examinata in conformitate cu noile prevederi.