​VIDEO Cat a cheltuit primarul PSD Gabriel Mutu pe Targurile de Martisor din Sectorul 6 din Bucuresti

organizarea de evenimente culturale, concerte, spectacole de divertisment, festivaluri;

dezvoltarea de programe educationale si culturale pentru copii si tineri;

promovarea spectacolelor realizate de absolventii institutiilor de cultura.



"Targurile de Martisor se desfasoara anul acesta in doua locatii: parcarea Pietei Drumul Taberei si cea de langa statia de metrou Crangasi, din fata Parcului cu Fantani. In fiecare dintre cele doua locatii exista cate o scena pe care au evoluat interpreti, de ale caror spectacole au beneficiat mii de spectatori. Costul total al organizarii tuturor evenimentelor este 287.100 lei + TVA. (n.a 344.520 lei cu TVA, respectiv cc. 77.000 euro)."

Anuta Arghiroi

Trupa DELICE

Rodica Mitran



Trupa SOGORITELE

Alesis

Elena Padure



Bianca Patrascioiu

Cornel Cojocaru

Steliana Sima



Ana Maria Patrascioiu

Ionica Morosanu

Ileana Laceanu



Nina Predescu

Vasile Ciobanu

Gelu Voicu



Incepand din data de 24 februarie (Ziua Indragostitilor) muzica populara rasuna in fiecare seara intre orele 18:00-20:00 in cartierul Drumul Taberei din Bucuresti, sector gestionat de primarul PSD Gabriel Mutu. La intrarea in principalele parcuri din sector au fost amplasate instalatii in forma de inimioare si chiar primarul si-a facut poze pentru Facebook.Este Targ de Martisor care dureaza pana in data de 8 martie, si nu doar in Drumul Taberei, ci si in cartierul Crangasi din acelasi sector.Un cititor HotNews.ro ne-a trimis un filmulet de la Piata Moghioros, unde circa 50-100 de oameni se bucurau acum cateva zile de spectacolul cu intrare gratuita.sa ne comunice cati bani publici a alocat pentru desfasurarea timp de 13 zile a acestui Targ si daca nu cumva era oportun sa foloseasca aceste resurse financiare pentru reparatiile/amenajarea unui loc de joaca sau pentru reabilitarea unui bloc."Targurile de Martisor au fost organizate de Primaria Sectorului 6, prinsiCentrul Cultural European Sector 6 s-a ocupat de organizarea spectacolelor, iar Administratia Pietelor Sector 6 de cea a standurilor pentru comercializarea articolelor specifice primaverii.Totodata, precizam ca organizarea Targurilor de Martisor nu a implicat folosirea de fonduri publice, logistica sau resurse umane de catre Administratia Pietelor Sector 6.Centrul Cultural European Sector 6 este o institutie publica de interes local, al carei obiect de activitate este realizarea de evenimente si manifestari culturale pentru dezvoltarea vietii culturale din Sectorul 6. Acest obiectiv se realizeaza prin:Activitati precum reparatii si amenajari ale locurilor de joaca si parcurilor intra in atributiile Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, institutie cu un buget alocat de Consiliul Local al Sectorului 6 si special destinat acestor amenajari. De asemenea, reabilitarea termica a imobilelor intra in sarcinile Directiei Generale de Investitii Sector 6, acest compartiment beneficiind, al randul sau, de un buget separat, conform atributiilor"."Targ de Martisor in Crangasi si Drumul Taberei Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6 si Administratia Pietelor Sector 6, ii invita pe toti cetatenii sa sarbatoreasca venirea primaverii si sa participe la targurile traditionale de martisor ce vor fi organizate in parcarea Pietei Drumul Taberei si in parcarea parcului cu fantani, langa statia de metrou Crangasi (soseaua Virtutii - Bdul. Constructorilor).Celebrarea primaverii incepe vineri, 24.02.2017, iar vizitatorii vor putea achizitiona martisoare, simbolurile primaverii, precum si produse specifice zilei de 8 Martie.Programul de vizitare al targului este urmatorul: de vineri, 24.02.2017, pana miercuri, 08.03.2017, intre orele 10.00 - 20.00.Mai mult decat atat, de la sarbatoarea primaverii nu puteau lipsi momentele artistice, astfel ca cetatenii vor fi incantati de urmatorii artisti:Vineri, 24.02.2017, orele 18.00 - 20.00:Sambata, 25.02.2017, orele 18.00 - 20.00:Duminica, 26.02.2017, orele 18.00 - 20.00:Sambata, 25.02.107, orele 18.00 - 20.00:Duminica, 26.02.2017, orele 18.00 - 20.00:Agentii din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 vor mentine ordinea publica, asigurand buna desfasurare a evenimentului.Intrarea la evenimente este gratuita".