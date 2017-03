Noua tehnologie CRISPR Cpf 1, pentru  o soia cu beneficii directe pentru consumatori - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

In interiorul genomului soia, s-a urmarit dezactivarea genelor Fad 2, care determina adaugarea in molecula acidului oleic - un acid sanatos, componenta de baza a uleiului de masline - a unei duble legaturi in lantul de carbon. Rezultatul este acidul linoleic, un compus mai putin dorit in alimentatie. Prin aceasta, valoarea alimentara si beneficiile produselor din soia cu aceasta modificare genetica ar creste.Revenind la modul de functionare al Cpf 1, fata de Cas 9, acesta nu interfereaza cu restul genomului, el producand mutatii doar la locul de taiere. Practic, are acelasi efect ca si substantele mutagene utilizate in alte metode, dar are precizia specifica a biotehnologiilor.Totusi, fata de Cas 9, proteinele izolate de cercetatorii sud-coreeni, nu pot fi folosite pentru a adauga gene sau a "lua en-gros" pachete de gene, ci numai pentru a opri functionarea anumitor gene. Cu toate acestea, este evident ca Cpf 1 are deja nisa sa de utilizari. Dupa cum este cunoscut, multe plante au fost modificate genetic tocmai prin eliminarea sau inactivarea anumitor gene, "responsabile" de secretia unor enzime.In plus, legislatia multor state considera ca, atata vreme cat in genom nu au fost introduse gene straine, nu se poate vorbi despre OMG-uri.