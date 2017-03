Apa Nova: Bucurestenii vor plati pentru apa si canalizare cu 7 bani/mc mai mult incepand din 1 aprilie

Majorarea ar fi generata de diferenta de regim de taxare intre apa potabila, pentru care se aplica TVA de 8% de la 1 ianuarie 2016, si canalizare, pentru care TVA este de 19%."Din cauza cresterii, din cauza ponderii TVA in componenta de canalizare, care este de 19%, si din cauza acestei rebalansari, apare aceasta crestere de la tariful combinat cu TVA de 5,6 la 5,67lei. In ceea ce priveste populatia, dupa calculele noastre, cresterile vor fi de sub 3%", a declarat Epsica Chiru, la finalul conferintei de presa.Apa Nova a modificat ponderile iin tarifele totale pentru apa si canalizare. De la 1 aprilie, apa potabila va reprezenta 65,5% din tariful cumulat la apa potabila si canalizare, adica 3,31 lei/metru cub, fata de 4,13 lei/metru cub la 31 decembrie 2016.Tariful privind canalizare va ajunge la 34.5% din tariful cumulat, adica 1,74 lei/metru cub, fata de 0,92 lei/metru cub la data de 31 decembrie 2016."Tariful cumulat ramane neschimbat, la unul dintre cele mai reduse nivele din plan national", au afirmat reprezentantii companiei, intr-un comunicat si in cadrul conferintei de presa.