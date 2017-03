Ministerul Agriculturii: Romania importa produse agroalimentare mai mult decat exporta, deficitul s-a adancit de 6 ori in anul 2016 fata de 2015

Situatia exporturilor pe categorii de marfuri

seminte de rapita, in cantitate de 1,46 de milioane de tone, au inregistrat un avans pe incasari de 248,2 milioane de euro, totalizand 549 de milioane de euro,

semintele de floarea-soarelui au avut un plus de 37,6 milioane de euro, pana la 489,9 milioane de euro, pentru o cantitate de 1,18 milioane de tone.

la animale vii din specia bovine s-au incasat 159 de milioane de euro (+32,5 milioane euro fata de 2015),

din preparate alimentare - suma de 112,6 milioane de euro (+25,3 milioane euro),

ciocolata 71,3 milioane de euro (+18,1 milioane de euro),

produse de brutarie, patiserie si biscuiti 107,1 milioane de euro (+16,7 milioane de euro),

carne de porc 49 de milioane de euro (+14,1 milioane euro),

animale vii din specia ovine sau caprine 166,3 milioane de euro (+12 milioane de euro),

carnati, salamuri si produse similare 42,8 milioane de euro (+7,2 milioane de euro fata de 2015).

porumb cu 257,5 milioane de euro, pana la 702,4 milioane de euro pentru o cantitate de 3,43 de milioane de tone,

tigari cu 176,4 milioane de euro, cele de orz cu 107,3 milioane de euro,

uleiul si srotul de floarea-soarelui, cu 41,9 milioane de euro, respectiv cu 26,9 milioane de euro.

Situatia importurilor pe categorii de marfuri

Carnea de porc se mentine in top cu o cantitate de 197.000 de tone, in valoare de 343,6 milioane de euro. Fata de 2015, cresterea valorica a fost cu 16,2% (+47,9 milioane de euro).

Au avansat si importurile de grau, pana la 2,156 milioane de tone, in general pentru a fi re-exportate, valoarea acestora fiind de 330,9 milioane de euro,

produsele de brutarie, patiserie si biscuiti (+44 milioane de euro),

ciocolata (+43 milioane de euro),

Au mai fost importate 63.500 tone de branzeturi, in valoare de 178 de milioane de euro (+39 milioane de euro fata de 2015),

preparate alimentare de 226 de milioane de euro (+38 milioane de euro fata de 2015),

cafea de 197,6 milioane de euro (+27,9 milioane de euro),

citrice de 163 milioane de euro (+23,8 milioane de euro),

banane de 125,4 milioane de euro (+17,2 milioane de euro),

carne de pasare de 161,7 milioane de euro, in plus cu 15,4 milioane de euro fata de anul 2015,

importurile de lapte si smantana, de la 150.900 tone in 2015 la 190.700 tone in anul 2016, majorarea cantitativa fiind de 26,3%, iar din punct de vedere valoric de 14,6 milioane de euro, totalizand 74,9 milioane de euro.

La tomate, importurile din anul 2016 s-au ridicat la 76.300 tone, iar valoric au atins 70,2 milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere cu 32,7% fata de 2015 (+17,3 milioane de euro).

srot de soia (-73,6 milioane de euro),

tutun brut (-42,6 milioane de euro),

animale vii din specia porcine (-6,8 milioane de euro euro).

A crescut consumul populatiei

Exporturile au insumat 5,95 de miliarde de euro, in crestere cu 3,8% fata de 2015, insa importurile de produse agroalimentare au crescut in ritm mai rapid, respectiv cu 11,8%, pana la un nivel de 6,51 de miliarde de euro, valoare considerata un record istoric."Nivelul excedentului comercial al schimburilor cu tarile terte, de 1,256 de miliarde de euro, nu a fost suficient de ridicat pentru a compensa lipsa de performanta a schimburilor agroalimentare ale Romaniei cu celelalte state membre, deficitul record consemnat cu UE fiind aproape dublu fata de anul precedent, respectiv de 1,814 de miliarde de euro", precizeaza analiza MADR.Livrarile externe de grau au totalizat aproximativ 7 milioane de tone, fiind de doua ori mai mari decat in anul precedent, ceea ce a adus incasari de 1,14 miliarde de euro si a plasat graul pe primul loc in topul exporturilor de produse agroalimentare.Potrivit sursei citate, o parte importanta din volumul majorat de grau exportat in 2016 a provenit din achizitii din Ungaria si Bulgaria in vederea re-exportului prin Portul Constanta.Uniunea Europeana a fost principalul partener in comertul agroalimentar al Romaniei: livrarile catre aceasta destinatie au avut o pondere valorica de 60,7% din total exporturi, iar achizitiile de produse agroalimentare din statele membre au detinut o pondere de 83,4% din total importuri.Comparativ cu anul 2015, in anul 2016la anumite categorii de marfuri astfel:Pe de alta parte, in 2016de:Desi in termeni cantitativi exportul des-a mentinut relativ constant - 66.500 tone - din punct de vedere valoric a scazut cu 21,2 milioane de euro pana la 112,3 milioane de euro.In ceea ce privestede produse agroalimentare, au fost urmatoarelein anul 2016:Pe de alta parte,de:In ultimii ani, Comisia Europeana a avertizat ca Romania, desi si bucura de o crestere economica procentuala mare, aceasta isi schimba motorul de crestere de la exportul net la consum.Datele centralizate de Eurostat arata ca Romania a avut, in anul 2016, printre cele mai accelerate cresteri procentuale ale volumului comertului cu amanuntul din toata Uniunea Europeana, un indicator important al consumului populatiei.Potrivit statisticii, volumul comertului cu amanuntul a crescut substantial in urmatoarele peroade ale anului 2016 comparativ cu lunile similare ale lui 2015:Reamintim ca TVA la alimente a scazut de la 24% la 9% incepand din 1 iunie 2015, iar TVA standard de la 24% la 20%, din 1 ianuarie 2016. De asemenea, de la 1 ianuare 2017, TVA standard a scazut la 19%.