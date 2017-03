[P] Tu cum iti protejezi casa in cazul unui INCENDIU?

Potrivit unui sondaj realizat la finalul anului 2016, in cadrul campaniei de informare "Octombrie - Luna Asigurarilor de Locuinte", 4 din 10 romani considera ca incendiile reprezinta cea mai mare amenintare pentru locuinta lor. Avand in vedere impactul devastator al unui incendiu asupra bunurilor materiale si asupra locuintelor, este important sa cunoastem modalitatile de protejare si prevenire a acestor incidente. Primul pas il reprezinta adoptarea unor masuri de prevenire si protectie, precum verificarea si repararea cosurilor de fum inainte de inceputul sezonului rece, verificarea mijloacelor de incalzire disponibile si a instalatiilor electrice, dar mai ales, evitarea suprasolicitarii acestor instalatii.Incidenta incendiilor a crescut in 2016, conform unei situatii publicate de IGSU, anul trecut inregistrandu-se 6.803 incendii la locuinte, in medie 19 locuinte fiind afectate zilnic de incendii in Romania.Pasii pentru preventia unui incendiu sunt foarte importanti, iar gravitatea unui astfel de eveniment este observabila in statisticile companiei OMNIASIG Vienna Insurance Group: in cursul anului 2016, un procent semnificativ din daunele avizate la locuintele persoanelor fizice au fost provocate de INCENDII, TRAZNET sau EXPLOZII.De aceea, cunoasterea regulilor de comportare in momentul producerii unui astfel de eveniment este esentiala. Cele mai importante recomandari sunt disponibile aici: https://www.igsu.ro/index.php?pagina=materiale_preventive . Fii responsabil! Protejeaza-ti locuinta! Poti afla mai multe detalii despre asigurarile de locuinte oferite de OMNIASIG pe http://omniasig.ro/Locuinte.html.