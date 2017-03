[P] Peste 60 de culturi de legume si fructe romanesti primesc cea mai prestigioasa certificare de calitate din lume

Culturile apartin celor 18 fermieri romani care au absolvit programul derulat de Kaufland Romania in parteneriat cu consultanti specializati, in perioada ianuarie - martie 2017. Producatorii au beneficiat de ateliere educationale, activitati aplicate de analiza pe teren si planuri personalizate de dezvoltare. Toti cei 18 producatori primesc sprijinul financiar din partea Kaufland Romania pentru obtinerea certificarii.

Printre culturile romanesti a caror calitate va fi recunoscuta international in acest an se numara: cartofii, ceapa, vinetele, rosiile, castravetii, varza, sfecla rosie, pastarnacul, morcovii, ardeii, salata, spanacul, verdeturile, ciupercile, ridichile negre, pepenii verzi si galbeni, telina, conopida, dovleceii, mazarea, dovleacul - dar si fructe precum merele, perele, gutuile, prunele, capsunele, zmeura, ciresele, piersicile si caisele.

Treptat, toate aceste produse certificate GLOBALG.A.P. vor fi disponibile pe rafturile magazinelor Kaufland din Romania. Prima certificare va avea loc in luna mai 2017, odata cu recoltarea primelor productii obtinute, respectiv a cireselor si capsunelor.

La momentul actual, in Romania exista numai 80 de producatori ce detin certificari individuale GLOBALG.A.P de recunoastere internationala a calitatii, iar in urma programului, numarul acesta va creste cu peste 20%. La nivel mondial, peste 160.000 de ferme din 124 de tari detin certificare, iar 60% din totalul acestora provin din Europa.

”Prin acest program, sprijinim fermierii romani si productia interna, fiindca ne dorim ca fructele si legumele cultivate in Romania sa se gaseasca mai usor in retelele de retail. Piata culturilor romanesti are un mare potential de dezvoltare iar acest standard este primul pas catre o agricultura locala sigura si durabila.Misiunea noastra este sa aratam ca se poate ca un retailer sa aiba parteneriate puternice cu producatorii romani, oferindu-le sustinere, piata de desfacere, dar mai ales predictibilitate. Colaborarea cu producatori locali este o prioritate pentru noi, iar sortimentul din magazine este deja compus peste 50% din produse romanesti„, declara Ionut Parfente, Director de Achizitii Legume-Fructe, Kaufland Romania.

Programul de certificare reconfirma angajamentul Kaufland Romania de a sprijini producatorii romani si propune o solutie concreta pentru dezvoltarea acestora, promovand valoarea produselor romanesti si implicit sustinand economia locala.

Despre Program

Acesta a constat in ateliere educationale teoretice si practice, in care producatorii de legume-fructe, parteneri Kaufland Romania, s-au familiarizat cu standardele de calitate si siguranta necesare, s-au pregatit pentru certificare si au beneficiat de consultanta aplicata, pe teren. In urma acestora, o mare parte dintre ei au constatat ca intruneau deja unele criterii. Urmatoarea etapa consta in implementarea planului de actiune personalizat in vederea certificarii propriu-zise, care are loc in momentul recoltarii legumelor sau fructelor respective.

Despre certificarea GLOBALG.A.P.

GLOBAL G.A.P. este cel mai raspandit standard din lume privind Bunele practici in Agricultura si reprezinta o certificare care se acorda unui produs, atestand ca acesta respecta cele mai inalte standarde internationale de calitate si siguranta alimentara.

Printre avantajele certificarii pentru producatori se numara:

- Un venit mai stabil pentru producator;

- Garanteaza preluarea de catre retaileri a intregii cantitati de produse certificate;

- Imbunatateste gradul de retentie a firmei producatoare de fructe si legume;

- Acces la piete de desfacere locale si globale noi, prin introducerea produselor certificate intr-o baza de date mondiala;

- Imbunatatirea calitatii produselor si a standardelor de siguranta alimentara;

- Dezvoltarea sustenabila a afacerii;

- Perfectionarea managementului resurselor naturale si financiare;

- Biosecuritate, control asupra trasabilitatii;

- Controleaza siguranta, sanatatea si bunastarea lucratorilor.

Despre Kaufland Romania

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in 7 tari. Kaufland este prezent in Romania de peste 11 ani si are un numar de 113 magazine. Programele de responsabilitate sociala reprezinta o componenta cheie in strategia companiei. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale. Pe langa educatie, sprijinim proiectele dedicate protectiei mediului inconjurator si pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viata sanatos prin intermediul activitatilor sportive si adoptarea unei nutritii echilibrate. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro.