Si familia regala britanica e divizata de disputele asupra OMG-urilor - webPR

De precizat ca tema generala a interviului au reprezentat-o oportunitatile ce vor aparea pentru mediu si pentru fermieri, dupa Brexit.Alteta sa, care se ocupa de o ferma din Gloucestershire, a apreciat: "Ar putea aparea un declin imediat dupa, dar eu presupun ca va dura putin !" Apoi a adaugat: "Modificarile genetice sunt unul dintre acele lucruri care impart oamenii. Dar, cu siguranta, daca ele ne duc spre o cale mai buna de a ne obtine o hrana valoroasa, atunci va trebui sa acceptam ca tehnologiile genetice - indiferent daca se numesc modificari sau oricum altfel - sa fie o parte din aceasta cale."Culturile comerciale de plante MG, desi permise de legislatie, nu exista deoarece porumbul nu este de mare interes in Regatul Unit, iar cele experimentale, realizate de cercetatori, sunt sever monitorizate.Printesa a comentat: "Cei mai multi dintre noi vor argumenta ca modificarea genetica a hranei a inceput de cand omul a devenit agricultor, dar fiecare va spune < >"."Deci, fiind capabili sa intelegem ce inseamna aceste schimbari, daca modifici o proprietate a unei plante, cum ar putea asta sa influenteze mediul din jurul ei, sa aiba impact pe termen lung? Exista, probabil, un impact pe termen foarte lung, dar poate ca noi nu putem vedea atat de departe in timp. Dar a spune < > nu mi se pare un argument practic", a incheiat printesa Anne.Bineinteles ca detractorii OMG-urilor nu puteau rata prilejul de a critica declaratiile. Liz O'Neill, director al grupului de campanie "Inghetati modificarile genetice!", a declarat: "Alteta sa are dreptate sa sublinieze faptul ca modificarea unei proprietati a unei plante poate afecta restul mediului din jurul ei. In SUA superburuienile rezistente la erbicide, biodiversitatea redusa si contaminarea culturilor conventionale si organice sunt mult mai mult decat "dezavantaje ocazionale". Aceasta arata ca nu se pot rezolva probleme sistemice modificand o gena, la un moment dat.", a incheiat, fara a detalia, insa, argumentele invocate.Articolul original este disponibil pe:Mai multe pe www.infoomg.ro