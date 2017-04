Procesatorii anunta scumpiri importante la carnea de porc

Cresterea semnificativa in cursul anului 2016 a exportului de carne de porc in tarile asiatice, in special in China, Japonia si Hong Kong. Pe relatia China exporturile de carne de porc au reprezentat 44.9% din totalul exporturilor in tari terte a acestui produs;

Scaderea efectivelor de porcine, la toate categoriile de varsta, cu o scadere de pana la -2,3% la tineret intre 20-50 kg si de -1,1% la porcii la ingrasat intre 50-80 kg.

In luna ianuarie 2017 a fost semnalata o crestere a exporturilor cu 20% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2016, suprematia detinand-o in continuare China, urmata de Hong Kong si Coreea de Sud.

Potrivit ARC, comparativ cu ultimii doi ani, in trimestrul I 2017, pretul mediu de achizitie pentru carcasa de porc a fost cu 26% mai mare fata de 2016 si cu 12% mai mare fata de 2015.Referitor la piesele transate, "o crestere substantiala se constata la categoria piept de porc, unde pretul de tranzactionare in ultimele 12 luni a inregistrat o crestere de +40%, dar si la jambon +25%, precum si la alte piese rezultate din transare", mai arata producatorii de mezeluri si alte produse din carne.Conform datelor prezentate de Comisia Europeana in luna martie 2017, in cadrul Consiliului Economic al Observatorului pentru Piata Carnii se estimeaza ca aceasta crestere a pretului carnii de porc va urma o curba ascendenta pana in a doua parte a anului 2017, cand va avea loc o stagnare, mentioneaza ARC.Potrivit asociatiei, cauzele care au condus la cresterea pretului carnii de porc la nivel european sunt:Reamintim ca taxa pe valoare adaugata la alimente a fost diminuata de guvern de la 24% la 9%, din iunie 2015, iar ARC a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai acestei scaderi de TVA.