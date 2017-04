Crescatori de porci, catre Guvern: Sprijiniti fermele de reproductie, sa nu mai importam purcei. Nu este de ajuns un banut aruncat la rascruce​

"Doar dezvoltand sectorul de reproductie putem concura cu europenii, care investesc si sustin doar ferme mari de reproductie, care livreaza in mod egal purcei de calitate fermierilor mici si mari, fara bariere de biosecuritate datorate marimii fermei de reproductie. (...) Avem nevoie doar de increderea si sustinerea investitiilor pe termen lung de catre Guvernul Romaniei pentru ca aceste investitii sunt cu adevarat rentabile- pentru fermieri si pentru buget" - se arata in comunicatul ACEBOP.In cotext, producatorii reuniti in aceasta asociatie atrag atentia Guvernului ca actualele masuri de sprijin nu sunt suficiente."Nevoia fermierului roman este mai complexa, nu este indeajuns sa ii aruncam cate un banut la rascruce de drumuri", mai spune ACEBOP.In context, acesti producatori se plang de faptul ca, in lipsa mijloacelor interne, sunt nevoiti sa cumpere scump purcei din alte state ale Uniunii Europene, pe care sa-i ingrase in fermele lor apoi, in conditiile in care alte state UE sprijina fermele de reproductie."Pretul real de productie al unui purcel de 25 kg este in jur de 45 euro in timp ce fermierul roman cumpara la aproximativ 80 euro. Cum putem fi competitivi asa?" - spune ACEBOP.Pozitia acestei asociatii de producatori si exportatori pare sa fie critica la adresa programului PSD "10.000 de euro de la stat pentru 200 de porci in fermele romanesti", promovat intens de liderul social-democrat, Liviu Dragnea.Potrivit proiectului de ordonanta de urgenta al Ministerului Agriculturii, vor primi bani fermele care vor avea pachete de cate 200 de porci grasi, care fusesera adusi in fermele respective la greutatea de pana la 30 kg/cap."Se va acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate" - se arata in proiectul de ordonanta de urgenta de la MADR.Reamintim ca fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, controleaza o ferma de porci din comuna Salcia, judetul Teleorman, potrivit unei anchete HotNews. ferma lui Dragnea jr. importa purceii din Olanda, Germania si Ungaria, ii ingrasa si apoi ii vinde.