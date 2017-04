Acelasi brand, calitati diferite in Vest fata de Est? Ministrul Agriculturii solicita controale mixte in 5 tari vest-europene: Nu suntem aventurieri. PLUS: Miere frantuzeazca, retrasa dintr-un supermarket din Romania

Controlul romanesc nu a comparat produsele din Romania cu cele din Europa de Vest. S-au retras niste borcane de miere frantuzasca



"Sa fie foarte clar: nu putem, nu avem competenta legala de a preleva probe pe teritoriul altui stat. Pentru a ajunge in aceasta faza, am adresat omologilor din 5 state - Germania, Italia, Belgia, Olanda si Franta - o scrisoare prin care ii rog sa ne dea posibilitatea ca expertii nostri, impreuna cu expertii dumnealor, sa preleveze probe in asa fel incat sa le putem compara", a spus Daea, intr-o conferinta de presa.El a subliniat ca un control cu valoare juridica nu se poate face prin simpla cumparare de produse, cu bon de casa, din strainatate."Nu te poti duce cu sacosa sa iei din magazin, ca nu poti sa faci nici dovada ca le-ai luat de acolo. Nu ne jucam cu plasa aici. Nu punem institutiile statului intr-o situatie in care nu ai raspunsuri. Acestea sunt aventuri, iar noi nu suntem aventurieri aici", a mai spus Daea.El a precizat ca a transmis scrisoarile catre omologii din cele 5 state vest-europene vinerea trecuta.Discutia privind calitatile diferite ale acelorasi branduri, in statele UE est-europene fata de cele din tarile vest-europene s-a intensificat in tarile Grupului Visegrad - Cehia, Slovacia, Polonia si Ungaria- carora li s-a alaturat Bulgaria. Discutiile apar si in contextul in care politicienii Grupului Visegrad - si in special guvernele Ungariei si Poloniei - s-au lansat in atacuri fata de institutiile Uniunii Europene.Printre altele, guvernul ceh a invocat un studiu independent , realizat de o universitate ceha, nu de un organism de control, care a relevat ca produse alimenare sub aceleasi branduri internationale erau mai slabe calitativ in Cehia decat in Italia, Germania sau alte tari vest-europene.Ulterior, guvernul ceh a demarat procedura de achizitie publica pentru efectuarea unui studiu independent privind produsele de pe pietele est-europene si vest-europene.Intre timp, la o luna dupa ce a anuntat ca va intreprinde analize in piata, sa vada daca sunt diferente de calitate intre produsele aduse de brandurile internationale in Romania fata de cele vandute de acelasi branduri in Europa de Vest, ministrul Petre Daea a prezentat luni rezultatele unor controale facute in Romania de 4 institutii: Ministerul Agriculturii, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara (ANSVSA), Autoritatea Nationala pentru Protectia Consmatorului (ANPC) si Agentia Nationala Fitosanitara (ANF).Numai ca aceste controale nu au vizat o comparatie intre produsele din Romania si cele din Vest, ci au urmarit doar calitatea produselor romanesti in raport cu normele aplicate aici si cu inscrisurile de pe etichete.Mai exact, controalele derulate la 11 hipermarketuri din Romania au viza: conformitatea produselor alimentare in raport cu inscrisurile de pe etcheta, compozitia produselor din carne, peste, lapte, nivelurile de pesticide din fructe si legume, adaosul de grasimi vegetale in produsele procesate pe baza de lapte si carne, utilizarea aditivilor si a substituentilor peste limitele prevazute de legislatie sau a celor mentionate in sistemul de etichetare, elemente ce definesc specificitatea produsului definit conform etichetelor.In urma controalelor, nu au fost produse neconforme sau depasiri ale nivelurilor de substante chimice peste limitele legale, care sa puna in pericol sanatatea consmatorilor, au declarat reprezentantii celor 4 institutii, intr-o conferinta alaturi de ministrul Daea.Intr-un singur caz, insa, ANPC a dispus retragerea si sechestrarea pentru distrugere a unei cantitati de miere poliflora provenita din Franta, gasita intr-un hipermarket, pentru ca prezenta o depreciere a calitatii, din cate a explicat presedintele autoritatii, Geronimo Branescu."Dintr-un lot de 11 probe analizate, una a fost neconforma, cu depasire de peste 50% a hidroximetil furfular, un coeficient enzimatic care ne precizeaza coditia fructozei. Aceasta depasire nu produce, in efect imediat, efecte negative asupra starii de sanatate. Era miere, doar ca principala calitate nu era in cea mai buna conditie, nu era de cea mai buna calitate", a spus seful ANPC.Astfel, din 396 de recipiente a cate 500 de grame fiecare au fost identificate 108 recipiente cu miere care prezenta aceasta neconformitate.Potrivit datelor tehnice furnizate de autoritati, substanta hidroximetil furfular se gasea in proportie de 5 la suta, in timp ce cantitatea maxima admisa in Romania este de 4 la suta, iar peste 10 la suta ar afecta sanatatea omului.Branescu a refuzat sa faca public firma producatoare si hipermarketul in care a fost gasit produsul neconform, pe motiv ca procedura de control nu este finalizata, iar firmele respective se pot adresa instantelor de judecata.