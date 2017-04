Ciobani: Mielul s-a ieftinit in viu, dar costa la fel in magazine

"Deocamdata cererea pentru anul aceasta este mult mai mica fata de cea din 2016. In acest an preturile cerute de crescatori sunt intre 8 lei si 8,5 lei pe kilogram in viu", a declarat pentru News.ro, presedintele Asociatiei de Ovine Dacia, Dumitru Andresoi.Pentru crescatorii de ovine, cererea slaba le genereaza vanzari mult sub asteptari."Am 2.000 de miei si 1.000 de iezi si nu am negociat nicio vanzare pana acum (luni, n.r.). Cererea este mult mai mica fata de anul trecut", a spus, la randul sau, crescatorul Stefan Poienaru.In prezent, mielul in viu este vandut cu 8-9 lei pe kilogram, in timp ce anul trecut, inainte de Paste, pretul ajungea la 10 lei/kg.Fermierul spune ca anul viitor ia in calcul sa reduca efectivul de miei.Presedintele Federatiei Oierilor de Munte si al Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Ecvine Brasov, Eugen Gontea, a estimat ca in acest an sacrificarile inainte de Paste nu vor depasi 3,2 milioane de miei, fata de 5-6 milioane de miei in urma cu 3-4 ani.Una dintre explicatiile crescatorilor este schimbarea preferintelor de consum pentru masa de Paste, in favoarea produselor de pui, curcan sau porc, si reducerea cantitatilor de carne de miel cumparate.