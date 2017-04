Biotehnologie pentru salvarea padurilor americane de castan - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

"Am deschis calea prin care toti ceilalti copaci, care sunt afectati de astfel de amenintari - frasin, ulm, nuc - pot fi salvati", considera William Powell, unul dintre membrii echipei de cercetare. Powell a lucrat in acest proiect timp de peste 27 de ani. El si partenerul sau au folosit biotehnologa pentru a adauga castanului o gena derivata din grau. Astfel s-a obtinut rezistenta la ciuperca ce provoaca mana, care a decimat padurile de castani din Statele Unite. Omul de stiinta este sigur ca reaparitia acestor arbori in padurile din estul tarii ar avea un impact ecologic pozitiv."Acest lucru ar influenta o multime de animale salbatice, de la albine la ursi. Animalele se hranesc cu miez de castane, iar unele insecte acvatice prefera, de fapt, sa se hraneasca cu frunzele castanilor americani in loc de cele de stejar, arbore care i-a ocupat locul", explica Powell. Omul de stiinta a dat asigurari ca arborii transgenici nu au efecte nocive asupra altor arbori, insectelor, ciupercilor sau altor componente ale mediului.