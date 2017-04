O gena pentru un porumb mai productiv - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

Cercetatorii de la centrul de VIB-U din Gent (Belgia), in colaborare cu cercetatori din SUA, au descoperit o gena capabila sa mareasca in mod semnificativ viteze de crestere a plantelor si sa creasca productivitatea la porumb. Rezultatele cercetarilor arata ca existenta genei PLASTOCHRON 1 (ZmPLA1) in hibrizii de porumb poate mari randamentul cu 10 pana la 15 procente. Cel putin asa spun datele publicate in revista stiintifica "Nature Communications".





Articolul original este disponibil la fundacion-antama.org

Cercetatorii au demonstrat ca modularea expresiei genei PLASTOCHRON1 (ZmPLA1) din porumb, o gena care codifica o proteina de transport cunoscuta sub numele de citocromul P450 (CYP78A1), realizeaza o marire a vitezei cresterii de organe, a vigorii rasadurilor si a randamentului de seminte.Potrivit profesorului Dirk Inze, unul dintre liderii cercetarii, ¬folosirea frunzelor de porumb ca model de cercetare a adus contributii semnificative la mai buna intelegere a procesele de crestere a plantelor. Aceasta lucrare este o demonstratie fantastica ca cercetarea de baza privind modul in care frunzele cresc poate conduce la o perspectiva fara precedent asupra modului de imbunatatire a randamentului culturilor cum ar fi porumbul ".Stiuletii de plante modificate genetic pentru a supra-exprima gena PLA1 s-au dovedit a fi mai robusti, deoarece gena a imbunatatit randamentul atat la plantele homozigote, cat si la cele hibride, plantate in locatii diferite si in mai multe sezoane.Analiza detaliata a cresterii in timp arata ca gena PLA1 stimuleaza durata alungirii frunzelor si prelungeste perioada de divizare a celulelor nediferentiate. Durata mai lunga de crestere compenseaza reducerea ratei de crestere cauzata de diferite tipuri de stres de mediu.