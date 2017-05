[P] Apa alcalina, solutie la indemana pentru un organism sanatos

Alcalinitatea se refera la nivelul pH-ului. O apa este considerata alcalina daca are un pH de peste 7, iar cele cu pH mai mic sunt ape acide. Pe langa nivelul pH-ului, apa alcalina contine si alte elemente benefice pentru organism, cum ar fi calciul si magneziul.Exista doua tipuri de apa alcalina: naturala si artificiala. Cea naturala se gaseste direct in izvoare, iar apa alcalina artificiala se poate realiza acasa, atat prin adaugarea unor ingrediente precum bicarbonatul de sodiu, cat si cu ajutorul unor aparate de ionizare a apei, sau la scara mai mare, prin metode industriale. Apa alcalinizata artificial nu ofera, insa, toate beneficiile apei alcaline naturale, deoarece prin filtrare se pot pierde integral sau partial anumite minerale sau pot sa apara bacterii si metale nocive eliberate din conductele de apa potabila.Apa alcalina de izvor este o apa vie, organica si de o puritate excelenta, care furnizeaza organismului necesarul de minerale pentru o functionare optima a metabolismului. De-a lungul timpului s-a observat o eficienta curativa a apei alcaline in tratarea unor afectiuni precum diabetul, presiunea arteriala, osteoporoza si refluxul de acid.Apa alcalina este un agent antioxidant care gaseste si neutralizeaza radicalii liberi responsabili pentru imbatranirea prematura. Cu cat gradul de alcalinitate al unei ape de izvor este mai mare, cu atat aceasta este considerata mai sanatoasa.Pe piata din Romania si din Europa, AquaVIA este apa de izvor cu cel mai ridicat pH: 9,4, mult peste majoritatea apelor care se gasesc in tara noastra. Sursa de captare este situata la poalele muntilor Vladeasa in Bologa, Judetul Cluj, pe valea Sacuieului. PH-ul ridicat se datoreaza in mare parte formarii bicarbonatului de sodiu natural, in urma dizolvarii elementelor alcaline din rocile magmatice, precum si datorita reactiilor dintre apa si rocile carbonatice care alcatuiesc acviferul. Deoarece aceasta apa provine de la o sursa pura, nu contine nitriti si nici nitrati.Apa alcalina AquaVIA ofera energie, creste nivelul de performanta al organismului, are proprietati antioxidante si detoxifiante, imbunatateste memoria, tonusul si forta musculara.