"Oamenii se tem de ce nu cunosc, chiar daca prezinta un risc minor" - webPR

Hensel: De fiecare data cand auzim unele stiri socante, vom reflecta: ce inseamna asta pentru familia mea si pentru mine? Perceptia pericolului este, de asemenea, in functie de prezentarile media ale subiectul. Este putin probabil ca un cetatean oarecare sa fie victima unui atac: temerile nu sunt sustinute de nici un argument. Totusi, in 2016, doisprezece oameni din Germania au fost victime ale unui atac terorist. In acelasi an, au existat peste 3.000 de decese din trafic. Cu toate acestea, aproape nimeni nu se teme sa urce intr-o masina si sa se angajeze in trafic.Cei mai multi oameni pot efectua cu greu o evaluare a riscului personal, deoarece acestea nu au invatat cum sa faca acest lucru in mod sistematic. Cu toate acestea, majoritatea dintre noi ar vrea sa fie in masura sa controleze riscuri la care se expune. Multi oameni se tem de lucruri gresite.Cand oamenii afla ca rezultatele cunoasterii stiintifice se ciocnesc cu conceptia lor despre lume sunt adesea afectati profund si se simt raniti. Ulterior, in unele cazuri, reactioneaza ignorant sau agresiv. Anul trecut, de exemplu,dezbaterea cu privire la glifosat a escaladat intr-atat incat oamenii nostri de stiinta au primit chiar amenintari cu moartea. Pe de alta parte, atunci cand un numar mare de oameni mor din cauza Salmonella intr-un azil de batrani, aproape nimeni nu este interesat. Dar posibilele riscuri de sanatate induse de produsele de protectie a plantelor sunt discutate emotional cu publicul.Aceasta intrebare a primit un clar raspuns negativ de la Organizatia Mondiala a Sanatatii si de la noi. Conform stadiului actual al cunoasterii, riscuri pentru sanatate nu sunt de asteptat atunci cand glifosat este utilizat conform destinatiei. Toate autoritatile de evaluare a riscului la nivel mondial sunt de acord in acest sens.In ceea ce priveste aspectele legate de sanatate, da! Asa cum am spus mai sus, oamenilor nu le place ca nu au controlul asupra anumitor aspecte ale vietii. In supermarket, ei au acest sentiment foarte des. In ceea ce priveste produsele alimentare, toata lumea este un expert, deoarece toata lumea trebuie sa manance. In acelasi timp, traim tot mai departe de procesul de productie. Aproape nimeni nu stie cum functioneaza o ferma. Hrana este, de asemenea, din ce in ce mai prelucrata. Relatia directa cu materia prima a alimentelor noastre si modul in care este produsa s-a pierdut. Acest lucru ii sperie pe unii oameni.Multi oameni doresc un risc zero in viata. Ca om de stiinta, eu spun ca acest lucru nu este posibil! Toata lumea are un risc de mortalitate de 100%. Ba, chiar, in timpul vacantei riscul de deces poate creste. Daca esti un turist in Egipt, calatorind cu un autobuz subred care ruleaza cu o viteza excesiva spre Piramide, trebuie sa stii la ce te expui. Acelasi lucru este valabil pentru persoanele care inchiriaza o motoreta in Bangkok. In cazul in care acesti oameni se ingrijoreaza cu privire la reziduurile din alimente, ei au o perceptie gresita asupra riscului personal.Se estimeaza ca un milion de germani sufera cel putin o intoxicatie alimentara in fiecare an, produsa de virusuri, bacterii, paraziti sau otraviri bacteriene. Produsele responsabile sunt adesea bine cunoscute: carne cruda, in special provenind de la pasari de curte, produsele din lapte crud si ouale crude. Sunt chiar unele feluri de mancare celebre,dar, in acelasi timp, cunoscute ca prezentand un mare risc, cum ar fi carpaccio de rata. Oricine este sensibil la boli infectioase trebuie sa stea departe de ele. Cine vrea sa fie de partea sigura a barierei, trebuie sa prelucreze prin incalzire produsele. Infectiile cu Salmonella au fost cunoscute de mai multi ani. Dar, pe langa Salmonella, exista multi agenti patogeni, care sunt, din pacate, putin popularizati de mass-media. Bacteriile Campylobacter, de exemplu, sunt in plina raspandire. In Germania se inregistreaza intre 70.000 si 75.000 de cazuri clinice pe an.In lumea noastra, pentru a gati, nu este suficient sa vizionam Master Chef la televizor. Unde este bucatarul din vechile emisiuni TV care spunea la inceputul fiecarui episod: "In primul rand ma spal pe maini." Acesta este primul lucru pe care un profesionist il face, dar nu si ceea ce copiii invata despre ceea ce trebuie sa faca in bucatarie Majoritatea persoanelor care dezvolta germenii de Campylobacter sunt tineri intre 18 si 25 de ani.Varianta originala a articolului este disponibila pe l ive.morgenpost.de