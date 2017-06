Curtea de Justitie a UE decide ca "laptele de soia" nu foloseste in sens corect cuvantul "lapte"

"In scopuri de comercializare si marketing, reglementarea (UE) rezerva in principiu denumirea 'lapte' doar laptelui de origine animala", arata Curtea de Justitie a UE (CJUE), care are sediul la Luxemburg.Aceasta lucru este valabil si pentru produse etichetate "frisca", "branza" si "iaurt", care trebuie sa fie derivate din lapte real, potrivit CJUE.Justitia europeana a fost sesizata de un tribunal german care incearca sa transeze un litigiu intre societatea TofuTown, care comercializeaza printre altele "unt de tofu" si "branza vegetala", si o asociatie berlineza care lupta impotriva concurentei neloiale, Verband Sozialer Wettbewerb.Societatea argumenta ca nu foloseste termenii "unt" sau "branza" izolat, ci intotdeauna in asociere cu produsul vegetal in cauza.