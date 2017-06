Brazilia trece la cultivarea trestiei de zahar MG - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

Agentia de biosecuritate braziliana CTNBio a aprobat saptamana trecuta utilizarea in scopuri comerciale a unui hibrid de trestie de zahar modificata genetic. Aceasta decizie marcheaza inceputul unei noi ere in industria zaharului din Brazilia, caracterizata si pana acum de o competitivitate extrem de ridicata. Cota din aceasta piata, la nivel mondial, detinuta de Brazilia se ridica la aproximativ 50%.

CTC a declarat ca noul hibrid este rezistent la insecta Diatraea saccharalis, cunoscuta local ca "sfredelitorul trestiei de zahar", una dintre principalele amenintari ale campurile de trestie de zahar din Brazilia, si care produce pierderi estimate la 5 miliarde reali (1,52 miliarde de dolari) anual. Pentru inducerea imunitatii a fost folosita gena Bt (Bacillus thuringiensis), utilizata pe scara larga si pentru modificarea genetica a altor culturi, precum porumbul si soia.





Articolul original este disponibil aici

Este pentru prima data in lume cand trestia de zahar modificata genetic a fost aprobata pentru uz comercial.Directorul executiv al CTC Centro de Tecnologia Canavieira SA, care a dezvoltat tehnologia si a solicitat autorizarea ei in decembrie 2015, a declarat ca vor mai trece cativa ani pana ce zaharul produs din culturile modificate genetic va ajunge pe pietele de export.Brazilia exporta zahar in aproximativ 150 de tari. Doar 40% din ele solicita aprobari ori reglementari speciale pentru importul zaharului obtinut din organisme modificate genetic.