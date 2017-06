Dupa opt ani de mandat, Barack Obama a inceput sa vorbeasca despre OMG-uri - webPR

O analiza realizata in doua decenii de cercetare si peste 900 de studii realizate de Academia Nationala de Stiinte pana in 2016 nu au evidentiat faptul ca alimentele modificate genetic reprezinta un pericol pentru sanatatea umana. Mai mult de 275 de agentii independente au concluzionat, in mod similar, ca alimentele modificate genetic nu pun probleme de siguranta sau sanatate care nu sunt apar si in cazul alimentelor organice sau altor alimente conventionale si, in unele cazuri, ofera beneficii ecologice. Dar activistii de mediu sustin ca nu se cunoaste suficient despre OMG-uri.

"In masura in care poti arata fermierilor mici si mijlocii modalitati de a face lucrurile mai bine, care ii vor ajuta sa economiseasca bani sau, cel putin, nu vor costa in plus, vor fi bucurosi sa adopte unele dintre aceste noi procese si noi sisteme," a spus el. "Dar daca ceea ce vad este ca puneti problemele de mediu inaintea intereselor lor economice, atunci ei se vor opune", a opiniat fostul presedinte al SUA.

"Aceasta dezbatere despre alimentele modificate genetic este, stiu, foarte controversata", a spus Obama. "Abordarea pe care am avut-o cand am fost presedinte al Statelor Unite a fost exact aceeasi ca si in ceea ce priveste schimbarile climatice: am lasat stiiunta sa fie cea care sa-mi ghideze politicile. La fel si acum, incerc sa las stiinta sa-mi determine atitudinea fata de productia de alimente si de noile tehnologii"."Adevarul este ca umanitatea a facut mereu modificari genetice", a adaugat el. "Orezul sau porumbul sau graul pe care le mancam nu arata deloc ca porumbul sau orezul sau graul de acum 1000 de ani", a mai spus fostul presedinte."Dezbaterea privind OMG-urile care a avut loc atat in Statele Unite, cat si in Europa, m-a ingrijorat adesea pentru ca uneori discutiile au fost pur si simplu intrerupte, in loc sa se vorbeasca despre ceea ce tocmai se intampla, despre ceea ce arata faptele", a adaugat Obama.La inceputul dezbaterii, Obama a sustinut necesitatea de a tine seama de interesele fermierilor in adoptarea si aplicarea politicilor de mediu.Dezbaterea televizata in care Barack Obama a facut aceste afirmatii a avut loc la incheierea Summit-ului Global pentru Inovatie in Industria Alimentara, care a avut loc in luna mai, la Milano.