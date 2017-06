Controale ANAF pe litoral pentru a depista persoanele care isi inchiriaza locuintele fara sa declare veniturile

Foarte multi romani aleg sa se cazeze la case sau pensiuni deoarece preturile sunt mai mici decat la hotel, iar cei care isi inchiriaza locuintele ajung sa faca profituri si de sute de mii de euro pe an. Potrivit OUG12/2012 , romanii care isi inchiriaza locuintele in scop turistic au obligatia sa depuna, pentru anul in curs “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit” si sa plateasca impozitul pe venit de 16%.Numarul controalelor ar putea creste in perioada urmatoarea in conditiile in care intre 7-9 iulie are loc, la Constanta, festivalul Neversea. Potrivit Constanteanul , peste 20.000 de abonamente au fost vandute pana acum.In sezonul estival sunt asteptati pe litoral peste un milion de turisti, insa autoritatile nu stiu exact cati dintre ei platesc cazare a negru, scrie Telegraf Online.