Cercetatorii chinezi au obtinut orez anti-cancer - webPR

O noua tehnica de editare a genomului a fost utilizata pentru a crea o tulpina de "super-orez" care ar putea reduce riscul de cancer. Prin aceasta tehnologie au fost creati hibrizi de orez cu un nivel ridicat al continutului de antocianine, antioxidanti deosebit de valorosi.

Pana in prezent, tehnicile de inginerie genetica au fost folosite pentru a dezvolta orez imbogatit in beta-caroten si folat, dar nu si antocianine. Antocianinele sunt prezente in mod natural in unele soiuri de orez negru si rosu, dar sunt absente in boabele de orez lucios sau glasat, deoarece cojile, taratele si germenii - unde se gasesc in mod normal - au fost indepartate. Incercarile anterioare de a obtine prin metode naturale orez cu antocianine, au esuat. Calea biologica fiind deosebit de complexa, nu s-a reusit transferarea unui numar suficient de gene in noii hibrizi, astfel incat acestia sa inceapa a produce compusii doriti.

Ulterior, ei au dezvoltat o strategie de stimulare a opt gene care determina productia de antocianine, existente si in endosperma celor doua varietati de orez. Orezul purpuriu rezultat a avut niveluri ridicate ale continutului de antocianina si activitate antioxidanta in endosperma.





Expertii considera ca acest tip de orez are un potential de scadere a riscului de cancer, boli cardiovasculare, diabet si alte tulburari cronice. Cercetatorii de la Universitatea de Agricultura din China de Sud au conceput noua tehnologie de inginerie genetica, numita TransGene Stacking II.Profesorul Yao-Guang Liu, conducatorul echipei de cercetare, a declarat: "Am dezvoltat un sistem de editare transgenic foarte eficient, usor de utilizat, denumit TransGene Stacking II, care permite asamblarea unui numar mare de gene in vectori unici pentru transformarea plantelor. Consideram ca acest sistem vectorial va avea multe aplicatii potentiale in aceasta era a biologiei sintetice si a ingineriei metabolice".Cercetatorii au inceput studiul problemei prin identificarea genelor responsabile de productia antocianinei in endosperma tesutului din semintele de orez. Apoi au identificat genele defecte in orezul de tip japonica si indica - subspecii care nu produc antocianine.Profesorul Liu a spus: "Aceasta este prima demonstratie despre ce poate ingineria genetica in domeniul atat de complex al metabolismului plantelor". In viitor, cercetatorii cred ca aceasta tehnica ar putea fi utilizata pentru producerea multor altor substante nutritive importante si a unor ingrediente medicinale.In momentul de fata, echipa profesorului Liu efectueaza testele de siguranta in alimentatie ale noului produs. In acelasi timp, studiaza modul in care si alte culturi ar putea fi "programate" sa produca acesti antioxidanti-minune.