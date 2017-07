[P] Kaufland Romania se reinnoieste

Reinnoirea identitatii Kaufland Romania se subscrie indemnului lansat prin campania Noul Tu traieste fresh, si continua astfel, prin exemplul propriu, demersul de a inspira in randul clientilor dorinta de reinventare si de a incerca mereu lucruri noi.Astfel, incepand din aceasta vara, Kaufland are un logo nou si isi reinnoieste in acelasi timp design-ul magazinelor, publicatia companiei si website-ul, cu transformari care vin sa ofere clientilor o experienta de cumparaturi mai simpla, mai rapida si mai fresh.Noua identitate este deja vizibila in toate mediile in care compania este prezenta, in magazine si online.In, transformarile de design sunt imbinate cu o, pentru un traseu al cumparaturilor mai rapid si mai usor. Printre schimbarile care eficientizeaza navigarea se numara un nou sistem de ghidaj prin pictograme ce semnalizeaza categoriile de produse sau servicii, dar si o noua segmentare a spatiului si rafturilor, cu scurtaturi printre raioane, pentru facilitarea orientarii. De asemenea, si galeriile comerciale din incinta magazinelor Kaufland vor fi reamenajate. Elementele functionale sunt imbinate cu un design modernizat, mai luminos, piese decorative din lemn si imagini mari.Pe langa designul fresh, nouleste mai intuitiv si integreaza un sistem de navigare mai usor, cu noi mecanisme prin care ajuta clientii sa-si planifice rapid cumparaturile. De exemplu, afisarea automata a celui mai apropiat magazin si ofertele personalizate ale acestuia, pe baza locatiei GPS sau a IP-ului, sau sincronizarea listei de cumparaturi cu cea din aplicatia mobila Kaufland K-App.De asemenea,Kaufland devine incepand de acum ghid de cumparaturi, cu format de revista, tip A4 si rubrici mai usor de parcurs, cu oferte si idei de retete. Publicatia este tiparita pe hartie certificata FSC, care provine din surse responsabile, in linie cu angajamentul companiei pentru mediu.”In acest an, vorbim clientilor despre Noul Tu si ii incurajam sa se reinventeze. De aceea, dam tonul cu un exemplu si suntem primii care ne reinnoim, pentru a oferi adevarata experienta a cumparaturilor. Noul Kaufland este pentru Noul Tu. Totul devine mai fresh, mai rapid, mizand pe simplitatea de a avea totul la un loc. Vrem sa punem in valoare ceea ce ne recomanda: calitatea, prospetimea garantata, varietatea si preturile avantajoase. De-a lungul anului, vom lansa initiative noi, care vor transforma si vor inova deopotriva experienta de cumparaturi”, declaraCampania ”Noul Tu traieste fresh” - o invitatie pentru fiecare roman sa indrazneasca sa se reinventeze, sa incerce experiente si gusturi noi. Kaufland si-a propus sa motiveze clientii sa abordeze un nou stil de viata, fresh, ce porneste de la prospetimea alimentelor consumate in fiecare zi si merge pana la o noua filosofie de viata, in care oamenii sa incerce mereu tot ce este nou, proaspat.Campania reuneste exemple de inspiratie pe care le Kaufland le ofera clientilor, de-a lungul anului, in magazine, in online si prin evenimente. Informatii complete despre campanie pot fi accesate pe https://www.kaufland.ro/traieste-fresh.html Kaufland acorda o atentie deosebita prospetimii in magazin, asigurand zilnic livrari de produse precum legume, fructe, lactate, carne, mezeluri printr-un traseu scurt de aprovizionare. Calitatea este garantata pe de-o parte de furnizori, iar, pe de alta parte, de verificari si controale temeinice, de reguli si standarde interne Kaufland si europene care se aplica in fiecare etapa a procesului de aprovizionare.De asemenea, Kaufland Romania este printre putinii retaileri care in acest moment au peste, procurarea acestora fiind prima optiune a companiei in politica de achizitii.Permanent, Kaufland Romania se implica in proiecte care promoveaza stilul de viata fresh - printre care:, cea mai mare competitie de alergare de masa care sustine o cauza de mediu, parteneriatul cu, alaturi de care a participat la diverse actiuni dedicate ecologiei, sustinerea proiectului, in care patru romani, printre care si Andrei Rosu, vor traversa pentru prima data Oceanul Atlantic intr-o barca cu vasle si altele.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1200 de magazine in 7 tari si o retea de 115 magazine in Romania. Intr-un recent studiu de piata derulat in Romania de catre organizatia elvetiana ICERTIAS - International Certification Association GmbH, lantul de retail Kaufland a primit cel mai mare numar de voturi la categoria cel mai inalt nivel de calitate. Kaufland Romania este de cinci ani consecutiv centrul comercial cu cea mai mare incredere la sectiunea Categoria locala, potrivit studiului Trusted Brands al Reader's Digest. Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintelor clientilor prin varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive.Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro