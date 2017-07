Una dintre terasele de pe plaja Modern din Constanta, inchisa de Protectia Consumatorilor din cauza unor nereguli grave, redeschisa fara acordul autoritatilor

Directorul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu, a declarat sambata ca a mers vineri seara pe plaja Modern, in zona unde are loc Festivalul Neversea, pentru a verifica situatia celor doua terase inchise in urma cu cateva zile.El spune ca a avut probleme sa intre in perimetrul evenimentului deoarece nu a fost lasat de un agent al firmei de paza pe motiv ca nu avea bratara cu care se poate patrunde in zona in care are loc festivalului. Directorul CJPC a cerut sa vina un sef de obiectiv, dar nici acesta nu l-a lasat sa intre nici macar insotit de un agent de paza pentru a verifica situatia celor doua terase de pe plaja.Horia Constantinescu spune ca, in cele din urma, a solicitat ajutorul jandarmilor, reusind sa ajunga la cele doua terase si descoperind ca una dintre acestea este deschisa desi activitatea fusese suspendata la inceputul saptamanii de catre comisarii de la Protectia Consumatorilor, care au descoperit mai multe nereguli.Sambata dupa-amiaza, directorul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor a mers la terasa respectiva si a decis din nou suspendarea activitatii acesteia, urmand sa propuna Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati inchiderea unitatii pentru o perioada de cel putin sase luni.Organizatorii Festivalului Neversea au transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca perimetrul manifestarii este asigurat de catre o firma de paza, iar ei nu au cerut si nu vor solicita acesteia sa puna in practica "actiuni care sa contravina legilor"."Perimetrul festivalului, cat si accesul in festival a fost asigurat de catre societatea de paza si protectie Zip Escort, pe baza unui contract de prestari servicii semnat intre societatea de paza si organizatorii festivalului. Precizam ca organizatorii festivalului nu au solicitat si nu vor solicita in nici un moment societatii de paza sa puna in practica actiuni care sa contravina legilor din Romania. Angajatii firmei de paza contractate au obligatia de a cunoaste legislatia si de a o aplica, legislatie care mentioneaza ca accesul organelor de control in perimetrul unui eveniment nu poate fi obstructionat sau restrictionat", spun organizatorii Neversea.Ei mai precizeaza ca sprijina orice demers al autoritatilor abilitate deoarece siguranta participantilor pe perioada festivalului reprezinta una dintre principalele preocupari ale lor.Comisarii de la Protectia Consumatorilor au facut miercuri un control in zona de desfasurare a Festivalului Neversea, descoperind probleme grave la doua terase de pe plaja Modern si la o alta din zona veche a orasului. Comisarii au dat mai multe amenzi si au suspendat activitatea celor trei unitati de alimentatie publica, iar potrivit acestora cele doua terase nu aveau autorizatie de construire si nici de functionare din partea Primariei Constanta si reprezentau un real pericol pentru cei care vor veni la Festivalul Neversea."Zona de preparare a ciorbelor era intre hazna - exact locul prin care se administreaza tevile si pompele care regleaza fluxul din hazna - si vestiar. Acolo se afla blocul alimentar de ciorbe. Prin curte, printr-o incinta insalubra, traversam catre o camera de frig in care am gasit o stiva de 160 de kilograme de pasta de mici pentru care comerciantul ne pune la dispozitie un carnetel de bonuri cu data de expirare 6 iulie si un alt carnetel de bonuri cu data de expirare de 8 iulie si imi spune ca nu mai stie exact care de unde sunt, dar ca furnizorul asa ii da la fiecare lot de carne, cate un carnetel si dansul isi eticheteaza produsele asa cum crede de cuviinta", spunea seful CJPC despre terasa redeschisa vineri seara.Peste 47.000 de oameni au luat parte la Festivalul Neversea vineri, in prima zi a evenimentului, potrivit organizatorilor, care in cele trei zile de festival asteapta 150.000 de persoane.