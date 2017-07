Acelasi brand, calitate diferita? Institutii din Romania au prelevat alimente din Germania, Olanda si Belgia

Angajatii trimisi de Ministerul Agriculturii, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au prelevat 29 de probe din alimentele din Maastricht (Olanda), Aachen (Germania) si Bruxelles (Belgia) in perioada 19-26 iunie.Scopul este acela de a realiza un studiu comparativ in ceea ce priveste produsele alimentare susceptibile de dublu standard, potrivit MADR.Actiunea a vizat preparate din carne, din lapte, conserve de peste si ciocolata.Corespunzator, au fost prelevate probe similare si din Romania, de la comerciantii vest-europeni care au afaceri si aici: Lidl (Germania si Olanda), Kaufland (Germania), Delhaize (Belgia, care detine Mega Image in Romania).Probele au fost transmise spre analiza comparativa Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti, apartinand ANSVSA.Actiunea a avut loc dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a trimis la inceputului lunii aprilie o scrisoare pe aceasta tema omologilor sai din Olanda, Germania si Belgia."Sa fie foarte clar: nu putem, nu avem competenta legala de a preleva probe pe teritoriul altui stat. Pentru a ajunge in aceasta faza, am adresat omologilor din 5 state - Germania, Italia, Belgia, Olanda si Franta - o scrisoare prin care ii rog sa ne dea posibilitatea ca expertii nostri, impreuna cu expertii dumnealor, sa preleveze probe in asa fel incat sa le putem compara", a spus Daea, intr-o conferinta de presa, in 10 aprilie.

Reamintim ca mai multe state est-europene, printre care Ungaria, Cehia si Slovacia, au reclamat la Bruxelles existenta unor standarde duble ale companiilor care produc marfuri livrate atat in Estul, cat si in Vestul UE.Cehia va presa Uniunea Europeana sa interzica vanzarea de produse alimentare inferioare in estul Europei sub acelasi brand ca mancarea mai buna disponibila in cele occidentale, a spus ministrul ceh al agriculturii, potrivit Reuters.O dezbatere similara a existat in Parlamentul European in urma cu cativa ani, cand europarlamentarii au abordat problema intr-o dezbatere referitoare la o intrebare pusa de eurodeputata Elena Oana Antonescu (Romania), de la Grupul Partidului Popular European (Crestin Democrat).Intr-un schimb de opinii din cadrul comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara, reprezentantul Comisiei Europene, Jerome Lepeintre, a aratat ca producatorii schimba ingredientele in functie de puterea de cumparare, gusturile si traditiile din diferite tari (de exemplu, Nutella este mai solida in Germania decat in Franta, deoarece in Franta painea este mai putin rezistenta decat in Germania).Ministerul Agriculturii de la Praga a demarat un nou studiu, care sa aduca, eventual, dovezi in sustinerea teoriei calitatilor diferite ale acelorasi branduri."Da, cautam aliante. Odata ce vom avea rezultatele, le vom prezenta in Grupul Visegrad Plus, inluzand Romania, Bulgaria, Slovenia. (...) Suntem putin nemultumiti de situatia din Uniunea Europeana, ca nu am primit nicio reacte pozitiva la cererea noastra, dar poate este din cauza faptului ca nu am explicat mai bine despre ce este vorba" - a spus ministrul adjunct al Agriculturii din Cehia, Jiri Sir, intr-un interviu pentru HotNews.