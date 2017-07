O rata cu pene a fost descoperita in congelatorul unui restaurant din Mamaia, unitatea fiind inchisa de ANPC

Comisarii ANPC din cadrul Comandamentului Litoral au efectuat o actiune de control in zona Casino din Mamaia, descoperind mai multe nereguli. Astfel, la o terasa din centrul statiunii, echipele de control au gasit o rata cu pene, care era tinuta in congelator, iar la un alt restaurant din aceeasi zona au gasit produse din carne expirate, dar si resturi de mancare care erau pastrate in bucatarie.Activitatea celor doua terase a fost oprita temporar pana la remedierea deficientelor.De asemenea, la o alta unitate din centrul statiunii Mamaia erau oferite mostre gratuite din ceea ce vanzatorii spuneau ca era suc natural, indemnand apoi consumatorii, daca erau multumiti, sa cumpere produsul respectiv.Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a afirmat ca sucurile erau facute din concentrat expirat si de cateva luni si care contin un aditiv periculos pentru sanatatea consumatorilor."In depozit, nici urma de fructe, ci doar foarte multe bidoane, unele expirate chiar de cateva luni, care contineau concentrat cu diverse arome si culori. Pe langa amenda de 13.000 de lei, punctul de lucru a fost sanctionat complementar cu oprirea temporara a prestarii de serviciu pana la remedierea abaterilor constatate. Aditivul alimentar aflat in compozitia siropului respectiv, anume E133, este un aditiv alimentar periculos ce este interzis in peste zece tari din Uniunea Europeana", a afirmat Paul Anghel.El a precizat ca acest aditiv poate afecta negativ atentia si activitatea copiilor, motiv pentru care trebuie informati parintii la locul de comercializare despre acest lucru.